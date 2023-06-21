Скільки Джамала зібрала грошей для України у своєму турі Північною Америкою

Співачка Джамала в турі Північною Америкою. Фото: Світлана Сорока

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016, співачка Джамала, завершила свій перший в кар’єрі тур Північною Америкою, який отримав назву Like A Bird ("Як птиця"). Артистка відіграла концерти в 11 містах США та Канади. Джамала розповіла, скільки їй та команді вдалося зібрати грошей.

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.

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Джамала відвідала Філадельфію, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Міннеаполіс, Ванкувер, Сієтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та Орландо. Крім своїх пісень, артистка підготувала також цікаві лоти для благодійних аукціонів, які вона проводила під час кожного концерту.

Серед них — збірка "300 поезій" Ліни Костенко з підписом авторки, футбольний м’яч з підписом футболіста Андрія Шевченка, марки підписані Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним та Waone, особисті речі Джамали з участі у різних телевізійних шоу, кліпів та багато інших.

На приклад, одну з її особистих суконь, яка була спеціально виготовлена для кліпу Solo, продали на аукціоні за 7500 доларів.

Всього за час туру команді співачки вдалося зібрати понад 2 млн гривень на допомогу Україні. Гроші, за словами Джамали, будуть передані до різних благодійних фондів.

"Не питайте мене, чи встигла я подивитися міста. Не чекайте світлин зі знаковими місцями, тому що все, що я бачила — це аеропорти, готелі та концертні майданчики. Але найголовніше — я бачила людей. Десятки годин у дорозі і багато тисяч кілометрів позаду. Важливий та пілотний, у цей важкий для країни час, тур. Але наша сила — в єднанні", — зазначила Джамала.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років. Також ми розповідали, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.