Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скільки Джамала зібрала грошей для України у своєму турі Північною Америкою arrow

Скільки Джамала зібрала грошей для України у своєму турі Північною Америкою

21 червня 2023 13:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки Джамала зібрала грошей для України у своєму турі Північною Америкою
Співачка Джамала в турі Північною Америкою. Фото: Світлана Сорока
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016, співачка Джамала, завершила свій перший в кар’єрі тур Північною Америкою, який отримав назву Like A Bird ("Як птиця"). Артистка відіграла концерти в 11 містах США та Канади. Джамала розповіла, скільки їй та команді вдалося зібрати грошей. 

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Тур Джамали за океаном

Джамала відвідала Філадельфію, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Міннеаполіс, Ванкувер, Сієтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та Орландо. Крім своїх пісень, артистка підготувала також цікаві лоти для благодійних аукціонів, які вона проводила під час кожного концерту. 

Серед них — збірка "300 поезій" Ліни Костенко з підписом авторки, футбольний м’яч з підписом футболіста Андрія Шевченка,  марки підписані Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним та Waone, особисті речі Джамали з участі у різних телевізійних шоу, кліпів та багато інших.

На приклад, одну з її особистих суконь, яка була спеціально виготовлена для кліпу Solo, продали на аукціоні за 7500 доларів.

Всього за час туру команді співачки вдалося зібрати понад 2 млн гривень на допомогу Україні. Гроші, за словами Джамали, будуть передані до різних благодійних фондів.

"Не питайте мене, чи встигла я подивитися міста. Не чекайте світлин зі знаковими місцями, тому що все, що я бачила —  це аеропорти, готелі та концертні майданчики. Але найголовніше —  я бачила людей. Десятки годин у дорозі і багато тисяч кілометрів позаду. Важливий та пілотний, у цей важкий для країни час, тур. Але наша сила — в єднанні", —  зазначила Джамала. 

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років. Також ми розповідали, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB