Джамали предлагали стать ведущей конкурса "Евровидение-2023"

Певица Джамала. Фото: Андрей Максимов

Май в этом году стал продуктивным для победительницы конкурса "Евровидение-2016", певицы Джамалы. Она представила новый альбом QIRIM, выступила в Ливерпуле на "Евровидении-2023" и на других площадках мира. Впрочем, как оказалось, Джамала могла быть еще более загруженной, но отказалась от соблазнительного предложения.

Об этом певица рассказала журналисту и соучредителю портала "МУЗВАР" Юлиану Новаку.

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Предложение для Джамалы

Артистка отметила, что отработала в английском Ливерпуле на все 100 процентов. Это были выступления, презентация альбома, десятки интервью. Джамала не согласна с теми, кто говорит, что Украины (победительница 2022 года) было мало в "Евровидении", которое проводили в Великобритании.

Закулисками конкурса Джамала общалась с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая была одной (и единственной среди украинцев) из ведущих "Евровидения-2023". Впрочем, оказывается, занять место рокерши могла и сама Джамала.

"Мне предлагали вести "Евровидение". Но я понимала, что это будет нереально. Мне нужно было выбирать и тогда полностью отменить премьеру альбома QIRIM. Там была жесткая подготовка к шоу. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля. И она была невероятной", — заявила Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что тайком от боссов "Евровидения-2023" сделала Джамала в прямом эфире. Также мы рассказывали, что менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы некоторых стран на "Евровидении".