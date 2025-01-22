Джастін Бібер на тлі розлучення відписався від дружини - відома причина

Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення відписався від дружини
Канадський співак Джастін Бібер підігрів чутки про розлучення зі своєю дружиною, моделлю Гейлі Бібер. Фани помітили, що артист відписався від коханої у соцмережах.
Джастін вже встиг прокоментувати ситуацію у Instagram.
Бібер відписався від дружини, але є нюанс
Чутки про розлучення зіркової пари стрімко почали ширитися у мережі, а днями уважні фани помітили, що Джастін перестав слідкувати за своєю обраницею у соцмережах.
Однак співак вчасно відреагував на ситуацію та пояснив шанувальникам, що сталося насправді. За словами Джастіна, хтось зламав його сторінку в Instagram.
"Хтось зайшов у мій акаунт і скасував підписку на мою дружину. Це л**но стає більш підозрілим", — написав Бібер.
Аби спростувати чутки про розлад із Гейлі, співак поділився новими світлинами з їхнього відпочинку у горах. На фото Бібер показав, як насолоджується часом, проведеним із коханою.
Також артист замилував фанів знімком із маленьким сином, якого ніжно тримав на руках.
Нагадаємо, Аліна Гросу вперше відповіла, чому приховує чоловіка-росіянина у соцмережах.
Також стало відомо, що весілля Бреда Пітта та його обраниці опинилося під загрозою зриву.
Читайте Новини.LIVE!