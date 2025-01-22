Джастін Бібер на тлі розлучення відписався від дружини - відома причина

Джастін та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Канадський співак Джастін Бібер підігрів чутки про розлучення зі своєю дружиною, моделлю Гейлі Бібер. Фани помітили, що артист відписався від коханої у соцмережах.

Джастін вже встиг прокоментувати ситуацію у Instagram.

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Чутки про розлучення зіркової пари стрімко почали ширитися у мережі, а днями уважні фани помітили, що Джастін перестав слідкувати за своєю обраницею у соцмережах.

Однак співак вчасно відреагував на ситуацію та пояснив шанувальникам, що сталося насправді. За словами Джастіна, хтось зламав його сторінку в Instagram.

"Хтось зайшов у мій акаунт і скасував підписку на мою дружину. Це л**но стає більш підозрілим", — написав Бібер.

Джастін Бібер пояснив, чому відписався від дружини. Фото: instagram.com/justinbieber

Аби спростувати чутки про розлад із Гейлі, співак поділився новими світлинами з їхнього відпочинку у горах. На фото Бібер показав, як насолоджується часом, проведеним із коханою.

Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber

Також артист замилував фанів знімком із маленьким сином, якого ніжно тримав на руках.

Джастін Бібер з сином. Фото: instagram.com/justinbieber

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