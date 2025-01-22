Джастин Бибер на фоне развода отписался от жены - известна причина

Джастин и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер подогрел слухи о разводе со своей супругой, моделью Хейли Бибер. Фаны заметили, что артист отписался от возлюбленной в соцсетях.

Джастин уже успел прокомментировать ситуацию в Instagram.

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Слухи о разводе звездной пары стремительно начали распространяться в сети, а на днях внимательные фаны заметили, что Джастин перестал следить за своей избранницей в соцсетях.

Однако певец вовремя отреагировал на ситуацию и объяснил поклонникам, что произошло на самом деле. По словам Джастина, кто-то взломал его страницу в Instagram.

"Кто-то зашел в мой аккаунт и отменил подписку на мою жену. Это д**ьмо становится более подозрительным", — написал Бибер.

Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены. Фото: instagram.com/justinbieber

Чтобы опровергнуть слухи о разладе с Хейли, певец поделился новыми фотографиями с их отдыха в горах. На фото Бибер показал, как наслаждается временем, проведенным с любимой.

Джастин Бибер с женой. Фото: instagram.com/justinbieber

Також артист замиловал фанов снимком с маленьким сыном, которого нежно держал на руках.

Джастин Бибер с сыном. Фото: instagram.com/justinbieber

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