Джастин Бибер на фоне развода отписался от жены - известна причина

Джастин Бибер на фоне слухов о разводе отписался от жены
Канадский певец Джастин Бибер подогрел слухи о разводе со своей супругой, моделью Хейли Бибер. Фаны заметили, что артист отписался от возлюбленной в соцсетях.
Джастин уже успел прокомментировать ситуацию в Instagram.
Бибер отписался от жены, но есть нюанс
Слухи о разводе звездной пары стремительно начали распространяться в сети, а на днях внимательные фаны заметили, что Джастин перестал следить за своей избранницей в соцсетях.
Однако певец вовремя отреагировал на ситуацию и объяснил поклонникам, что произошло на самом деле. По словам Джастина, кто-то взломал его страницу в Instagram.
"Кто-то зашел в мой аккаунт и отменил подписку на мою жену. Это д**ьмо становится более подозрительным", — написал Бибер.
Чтобы опровергнуть слухи о разладе с Хейли, певец поделился новыми фотографиями с их отдыха в горах. На фото Бибер показал, как наслаждается временем, проведенным с любимой.
Також артист замиловал фанов снимком с маленьким сыном, которого нежно держал на руках.
Напомним, Алина Гросу впервые ответила, почему скрывает мужа-россиянина в соцсетях.
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