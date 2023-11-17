Джастін Тімберлейк вперше з'явився на червоній доріжці після скандальних мемуарів Брітні Спірс

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

Співак Джастін Тімберлейк та його дружина Джесіка Біл уперше разом вийшли на червону доріжку після скандалу навколо мемуарів його колишньої коханої Брітні Спірс. Вони з'явилися на прем'єрі мультфільму "Троллі", де Тімберлейк озвучив одного із персонажів.

Про це пише Daily Mail.

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На червоній доріжці Тімберлейк щасливо позував дружиною. Пара не приховувала теплих почуттів після того, як у своїй книзі співачка описала, як зробила аборт від Тімберлейка, коли їй було 19 років, оскільки він не був готовий стати батьком.

Співак Джастін Тімберлейк з дружиною акторкою Джессікою Біл. Фото: Reuters

Співак Джастін Тімберлейк з дружиною акторкою Джессікою Біл. Фото: Reuters

Через це Тімберлейка розкритикували шанувальники Брітні Спірс: Джастін навіть змушений був закрити коментарі в інстаграмі. Крім того, як повідомляли інсайдери, ця ситуація призвела до проблем у відносинах із дружиною, оскільки одкровення Брітні стали для неї несподіванкою.

Минулого місяця Тімберлейк був сфотографований у Кабо-Сан-Лукасі з дружиною під час осінньої відпустки на тлі виходу книги від 41-річної Спірс. Тімберлейк і його дружина минулого місяця відсвяткували 11-ту річницю весілля. До Тімберлейка Біль пов'язували з акторами Крісом Евансом та Джерардом Батлером. До Біль у Тімберлейка були романи з актрисами Кемерон Діаз, Алісою Мілано та Дженною Деван, а також зі Спірс.

Спірс потрапила в заголовки новин своїми відкриттям про її стосунки з тодішнім солістом NSYNC, які тривали з 1999 по 2002 рік.

Джерело, близьке до Спірс, повідомило, що розлючений Тімберлейк не зробив жодних зусиль зв’язатися зі Спірс.

"Джастін взагалі не звертався до Брітні з цього приводу і не збирається, тому що він нічого не може їй сказати. Вона просто розповідає це зі своєї точки зору. Це не означає, що він з цим згоден. Джастін зовсім не радий тому, що вийшло в цій книзі", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, мемуари Меттью Перрі стали бестселером після його смерті.

Раніше Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту.