Популярнішій за Брітні Спірс — мемуари Метью Перрі стали бестселером після його смерті

Актор Метью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Мемуари актора Метью Перрі повернулися на перше місце в книжкових чартах США та Великої Британії. Шанувальники повертаються до розповіді актора про його життя після його трагічної смерті.

Про це пише Daily Mail.

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Автобіографія актора "Друзів" знову стала бестселером майже рівно через рік після виходу, обігнавши довгоочікувані мемуари Брітні Спірс у рейтингу Amazon.

Актор Метью Перрі обігнав Брітні Спірс у рейтингу Amazon. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Актор, номінований на премію "Еммі", був відвертим про свій досвід залежностей до виходу книги, але відкрився більше на її 250 сторінках.

Тепер ця книга обігнала мемуари попзірки Брітні Спірс "Жінка в мені" — її першу глибоку розповідь про її життя та кар’єру, яка миттєво стала бестселером, коли була випущена минулого тижня.

Минулого року мемуари Перрі потрапили в заголовки газет завдяки своїй відкритості та відвертості, з якою він описував проблеми зі своїм здоров’ям. Він розповів, що витратив 9 мільйонів доларів, намагаючись протверезіти, зізнався, що був на 6000 зустрічах анонімних алкоголіків, 15 разів ходив на реабілітацію та 65 разів проходив детоксикацію.

Він розповів про жахливі наслідки наркотичної та алкогольної залежності, через які він отримав розрив товстої кишки та впав у кому.

"Я постійно переповнений прихованою самотністю, тугою, чіпляючись за думку, що щось поза мною виправить мене", — розповів зірка.

У 1997 році на зйомках фільму Fools Rush In він потрапив на водному мотоциклі, потрапив до лікарні, а пізніше став залежним від опіоїдного знеболюючого Vicodin. Він сказав, що в якийсь момент він приймав 55 таблеток вікодину на день, і його вага впала до 128 фунтів.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Меттью Перрі.

Раніше ми писали, що до квартири "Друзів" не вщухає потік фанатів покійного Меттью Перрі.