Джастин Тимберлейк впервые появился на красной дорожке после скандальных мемуаров Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Певец Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Билл впервые вместе вышли на красную дорожку после скандала вокруг мемуаров его бывшей Бритни Спирс. Они появились на премьере мультфильма "Тролли", где Тимберлейк озвучил одного из персонажей.

Об этом пишет Daily Mail.

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На красной дорожке Тимберлейк счастливо позировал женой. Пара не скрывала теплых чувств после того, как в своей книге певица описала, как сделала аборт от Тимберлейка, когда ей было 19 лет, поскольку он не был готов стать отцом.

Певец Джастин Тимберлейк с женой актрисой Джессикой Билл. Фото: Reuters

Певец Джастин Тимберлейк с женой актрисой Джессикой Билл. Фото: Reuters

Поэтому Тимберлейка раскритиковали поклонники Бритни Спирс: Джастин даже вынужден был закрыть комментарии в инстаграмме. Кроме того, как сообщали инсайдеры, эта ситуация привела к проблемам в отношениях с супругой, поскольку откровения Бритни стали для нее неожиданностью.

В прошлом месяце Тимберлейк был сфотографирован в Кабо-Сан-Лукасе с женой во время осеннего отпуска на фоне выхода книги от 41-летней Спирс. Тимберлейк и его супруга в прошлом месяце отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы. До Тимберлейка Билла встречалась с актерами Крисом Эвансом и Джерардом Батлером. До Биль у Тимберлейка были романы с актрисами Кэмерон Диаз, Алисой Милано и Дженной Деван, а также со Спирсом.

Спирс попала в заголовки новостей своими откровениями о ее отношениях с тогдашним солистом NSYNC, длившимися с 1999 по 2002 год.

Источник, близкий к Спирс, сообщил, что разъяренный Тимберлейк не сделал никаких усилий связаться с ней.

"Джастин вообще не обращался к Бритни по этому поводу и не собирается, потому что он ничего не может ей сказать. Она просто рассказывает все со своей точки зрения. Это не значит, что он с этим согласен. Джастин совсем не рад тому, что получилось в этой книге", — говорит инсайдер.

Напомним, мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти.

Ранее Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк "утешал" ее после аборта.