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Джей Ло і Бена Аффлека заскочили разом напередодні свят

24 грудня 2024 10:37
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Джей Ло та Бен Аффлек після розлучення зустрілись напередодні свят
Актори Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомі голлівудські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек возз'єдналися напередодні свят. Зірки разом пообідали в ресторані.

Про це повідомляє Page Six.

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Джей Ло та Бен Аффлек пообідали разом

Розлучене подружжя папараці заскочили в неділю, 22 грудня, в ресторані Soho House в Західному Голлівуді. Як зазначають у виданні, вони поспілкувалися за обідом с протягом 30-хвилинної зустрічі.

Лопес, яка подала на розлучення з Аффлеком у серпні, виглядала незворушною, коли прибула на обід з родиною в закритий клуб. Аффлек прибув окремо від колишньої дружини.

Акторка закуталась у білий в'язаний кардиган з візерунками. Вона доповнила свій образ чорними туфлями на підборах та золотими сережками-кільцями.

Джей Ло і Бена Аффлека заскочили разом напередодні свят - фото 1
Дженніфер Лопес прийшла на зустріч із колишнім чоловіком Фото: ROL-Juliano/X17online.com
Джей Ло і Бена Аффлека заскочили разом напередодні свят - фото 2
Бен Аффлек прийшов на зустріч з Джей Ло. Фото: ROL-Juliano/X17online.com
Джей Ло і Бена Аффлека заскочили разом напередодні свят - фото 3
Сина Лопес Макс. Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Аффлек обрав для зустрічі чорне вовняне пальто та джинси. Доповнив свій повсякденний лук образ він синіми кросівками Nike та чорною сумкою.

Син Джей Ло, Макс, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні, також був помічений в Soho House. 

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.

Дженніфер Лопес Бен Аффлек розлучення актори закордонні зірки

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11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

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