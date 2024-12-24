Джей Ло та Бен Аффлек після розлучення зустрілись напередодні свят

Джей Ло і Бена Аффлека заскочили разом напередодні свят
Відомі голлівудські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек возз'єдналися напередодні свят. Зірки разом пообідали в ресторані.
Про це повідомляє Page Six.
Джей Ло та Бен Аффлек пообідали разом
Розлучене подружжя папараці заскочили в неділю, 22 грудня, в ресторані Soho House в Західному Голлівуді. Як зазначають у виданні, вони поспілкувалися за обідом с протягом 30-хвилинної зустрічі.
Лопес, яка подала на розлучення з Аффлеком у серпні, виглядала незворушною, коли прибула на обід з родиною в закритий клуб. Аффлек прибув окремо від колишньої дружини.
Акторка закуталась у білий в'язаний кардиган з візерунками. Вона доповнила свій образ чорними туфлями на підборах та золотими сережками-кільцями.
Аффлек обрав для зустрічі чорне вовняне пальто та джинси. Доповнив свій повсякденний лук образ він синіми кросівками Nike та чорною сумкою.
Син Джей Ло, Макс, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні, також був помічений в Soho House.
Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.
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