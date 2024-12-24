Джей Ло та Бен Аффлек після розлучення зустрілись напередодні свят

Актори Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Відомі голлівудські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек возз'єдналися напередодні свят. Зірки разом пообідали в ресторані.

Про це повідомляє Page Six.

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Розлучене подружжя папараці заскочили в неділю, 22 грудня, в ресторані Soho House в Західному Голлівуді. Як зазначають у виданні, вони поспілкувалися за обідом с протягом 30-хвилинної зустрічі.

Лопес, яка подала на розлучення з Аффлеком у серпні, виглядала незворушною, коли прибула на обід з родиною в закритий клуб. Аффлек прибув окремо від колишньої дружини.

Акторка закуталась у білий в'язаний кардиган з візерунками. Вона доповнила свій образ чорними туфлями на підборах та золотими сережками-кільцями.

Дженніфер Лопес прийшла на зустріч із колишнім чоловіком Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Бен Аффлек прийшов на зустріч з Джей Ло. Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Сина Лопес Макс. Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Аффлек обрав для зустрічі чорне вовняне пальто та джинси. Доповнив свій повсякденний лук образ він синіми кросівками Nike та чорною сумкою.

Син Джей Ло, Макс, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні, також був помічений в Soho House.

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.