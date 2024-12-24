Джей Ло и Бен Аффлек после развода встретились в канун праздников

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Известные голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в канун праздников. Звезды вместе пообедали в ресторане.

Об этом сообщает Page Six.

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Джей Ло и Бен Аффлек пообедали вместе

Разведенные супруги папарацци заскочили в воскресенье, 22 декабря, в ресторане Soho House в Западном Голливуде. Как отмечают в издании, они пообщались за обедом в течение 30-минутной встречи.

Лопес, которая подала на развод с Аффлеком в августе, выглядела невозмутимой, когда прибыла на обед с семьей в закрытый клуб. Аффлек прибыл отдельно от бывшей жены.

Актриса укуталась в белый вязаный кардиган с узорами. Она дополнила свой образ черными туфлями на каблуке и золотыми серьгами-кольцами.

Дженнифер Лопес пришла на встречу с бывшим мужем Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Бен Аффлек пришел на встречу с Джей Ло. Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Сын Лопес Макс. Фото: ROL-Juliano/X17online.com

Аффлек выбрал для встречи черное шерстяное пальто и джинсы. Дополнил свой повседневный лук образ он синими кроссовками Nike и черной сумкой.

Сын Джей Ло, Макс, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Марком Энтони, также был замечен в Soho House.

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес увлекла своим появлением на торжественной церемонии.