Джей Ло и Бен Аффлек после развода встретились в канун праздников

Джей Ло и Бена Аффлека застукали вместе в канун праздников
Известные голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в канун праздников. Звезды вместе пообедали в ресторане.
Об этом сообщает Page Six.
Джей Ло и Бен Аффлек пообедали вместе
Разведенные супруги папарацци заскочили в воскресенье, 22 декабря, в ресторане Soho House в Западном Голливуде. Как отмечают в издании, они пообщались за обедом в течение 30-минутной встречи.
Лопес, которая подала на развод с Аффлеком в августе, выглядела невозмутимой, когда прибыла на обед с семьей в закрытый клуб. Аффлек прибыл отдельно от бывшей жены.
Актриса укуталась в белый вязаный кардиган с узорами. Она дополнила свой образ черными туфлями на каблуке и золотыми серьгами-кольцами.
Аффлек выбрал для встречи черное шерстяное пальто и джинсы. Дополнил свой повседневный лук образ он синими кроссовками Nike и черной сумкой.
Сын Джей Ло, Макс, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Марком Энтони, также был замечен в Soho House.
Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.
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