Як Дженніфер Лопес пережила розлучення з Беном Аффлеком

Джей Ло зізналась, як переживає розрив з Беном Аффлеком
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилась, як вона пережила розлучення з Беном Аффлеком. Зірка зізналась, який життєвий урок винесла після їх розриву.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Vogue.
Дженніфер Лопес про розлучення
Акторка зізналась, що коли стикається із складним періодом у своєму житті, вона намагається зрозуміти, чому це сталося з нею. Артистка впевнена, що будь-які події в нашому житті дають нам цінний урок.
"Я думаю, чому я долаю труднощі, і який урок потрібно винести з цього моменту", — сказала Джей Ло.
Співачка зізналась, що коли думає про те, чому вчать негативні події у її житті, вона сприймає біль легше.
"Немає ніяких збігів. Це не відбувається, знаєте, просто випадково. Це відбувається не просто так", — додала вона.
Артистка поділилася, що часто ставить собі питання: "Чого я можу навчитися і як я можу вийти з цього кращою, сильнішою, більш обізнаною і розвиватися і рости через цю ситуацію?".
Зірка зізналась, що саме після розриву із Беном Аффлеком вона зрозуміла, що для того, щоб бути щасливою, їй не потрібен хтось поруч.
Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.
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