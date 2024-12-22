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Джей Ло зізналась, як переживає розрив з Беном Аффлеком

22 грудня 2024 09:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Як Дженніфер Лопес пережила розлучення з Беном Аффлеком
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилась, як вона пережила розлучення з Беном Аффлеком. Зірка зізналась, який життєвий урок винесла після їх розриву.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Vogue.

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Акторка зізналась, що коли стикається із складним періодом у своєму житті, вона намагається зрозуміти, чому це сталося з нею. Артистка впевнена, що будь-які події в нашому житті дають нам цінний урок.

"Я думаю, чому я долаю труднощі, і який урок потрібно винести з цього моменту", — сказала Джей Ло.

Співачка зізналась, що коли думає про те, чому вчать негативні події у її житті, вона сприймає біль легше.

"Немає ніяких збігів. Це не відбувається, знаєте, просто випадково. Це відбувається не просто так", — додала вона.

Артистка поділилася, що часто ставить собі питання: "Чого я можу навчитися і як я можу вийти з цього кращою, сильнішою, більш обізнаною і розвиватися і рости через цю ситуацію?".

Зірка зізналась, що саме після розриву із Беном Аффлеком вона зрозуміла, що для того, щоб бути щасливою, їй не потрібен хтось поруч.

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.

Дженніфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки стосунки

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