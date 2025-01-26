Дженніфер Лопес хоче придбати новий маєток по сусідству з Беном Аффлеком

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес придивляється до особняка вартістю 20 мільйонів доларів у районі Брентвуд в Лос-Анджелесі. Маєток розташований дуже близько до місця, де зараз живе її колишній чоловік Бен Аффлек.

Про це повідомляє видання TMZ, посилаючись на власні джерела.

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Нещодавно Лопес відвідала маєток, який розташований неподалік від нового будинку її колишнього чоловіка Бена Аффлека. Джерело повідомило, що співачка "дуже полюбила" цей будинок, але має "серйозні побоювання" щодо якості повітря через лісові пожежі, які тривають з 7 січня. Інсайдери зазначають, що Лопес запросила фахівця, який перевірить стан повітря перед купівлею.

Маєток за 20 мільйонів доларів в Лос-Анджелесі, який планує придбати Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Хоча в колишнього подружжя завершився процес розлучення на початку цього місяця, вони все ще намагаються розвантажити свій спільний особняк у Беверлі-Хіллз, який виставили на продаж за 61 мільйон доларів.

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.