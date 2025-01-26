Дженнифер Лопес хочет приобрести новый особняк по соседству с Беном Аффлеком

Джей Ло планирует приобрести поместье по соседству с бывшим
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес присматривается к особняку стоимостью 20 миллионов долларов в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Поместье расположено очень близко к месту, где сейчас живет ее бывший муж Бен Аффлек.
Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на собственные источники.
Джей Ло хочет приобрести новое жилье
Недавно Лопес посетила поместье, которое расположено неподалеку от нового дома ее бывшего мужа Бена Аффлека. Источник сообщил, что певица "очень полюбила" этот дом, но у нее "серьезные опасения" относительно качества воздуха из-за лесных пожаров, которые продолжаются с 7 января. Инсайдеры отмечают, что Лопес пригласила специалиста, который проверит состояние воздуха перед покупкой.
Хотя у бывших супругов завершился бракоразводный процесс в начале этого месяца, они все еще пытаются разгрузить свой совместный особняк в Беверли-Хиллз, который выставили на продажу за 61 миллион долларов.
Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.
Также мы писали, что Дженнифер Лопес восхитила своим появлением на торжественной церемонии.
Читайте Новини.LIVE!