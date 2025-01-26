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Джей Ло планирует приобрести поместье по соседству с бывшим

26 января 2025 09:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Дженнифер Лопес хочет приобрести новый особняк по соседству с Беном Аффлеком
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес присматривается к особняку стоимостью 20 миллионов долларов в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Поместье расположено очень близко к месту, где сейчас живет ее бывший муж Бен Аффлек.

Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на собственные источники.

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Недавно Лопес посетила поместье, которое расположено неподалеку от нового дома ее бывшего мужа Бена Аффлека. Источник сообщил, что певица "очень полюбила" этот дом, но у нее "серьезные опасения" относительно качества воздуха из-за лесных пожаров, которые продолжаются с 7 января. Инсайдеры отмечают, что Лопес пригласила специалиста, который проверит состояние воздуха перед покупкой.

Джей Ло планирует приобрести поместье по соседству с Беном Аффлеком
Поместье за 20 миллионов долларов в Лос-Анджелесе, которое планирует приобрести Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Хотя у бывших супругов завершился бракоразводный процесс в начале этого месяца, они все еще пытаются разгрузить свой совместный особняк в Беверли-Хиллз, который выставили на продажу за 61 миллион долларов.

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес восхитила своим появлением на торжественной церемонии.

недвижимость Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды Лос-Анджелес

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