Дженнифер Лопес хочет приобрести новый особняк по соседству с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес присматривается к особняку стоимостью 20 миллионов долларов в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Поместье расположено очень близко к месту, где сейчас живет ее бывший муж Бен Аффлек.

Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на собственные источники.

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Недавно Лопес посетила поместье, которое расположено неподалеку от нового дома ее бывшего мужа Бена Аффлека. Источник сообщил, что певица "очень полюбила" этот дом, но у нее "серьезные опасения" относительно качества воздуха из-за лесных пожаров, которые продолжаются с 7 января. Инсайдеры отмечают, что Лопес пригласила специалиста, который проверит состояние воздуха перед покупкой.

Поместье за 20 миллионов долларов в Лос-Анджелесе, которое планирует приобрести Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Хотя у бывших супругов завершился бракоразводный процесс в начале этого месяца, они все еще пытаются разгрузить свой совместный особняк в Беверли-Хиллз, который выставили на продажу за 61 миллион долларов.

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.

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