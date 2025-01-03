Дженніфер Лопес показала оголене тіло у купальнику — фото, відео

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відпочиває на повну під час новорічного вікенду. Зірка показала, як весело проводить час та блиснула ідеальною фігурою в бікіні.

Кадрами знаменитість поділилася в своєму Instagram.

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На зимові канікули Джей Ло вирушила до засніженого Аспену. Там разом із родиною зірка насолоджується активним відпочинком на гірськолижному курорті.

У своєму фотоблогу Лопес поділилася відео, на якому показала, як весело проводить дні разом з мамою, сестрою, дітьми та друзями.

На одному з кадрів зірка засвітила свою струнку та підтягнуту фігуру в купальнику.

Дженніфер Лопес у купальнику. Фото: instagram.com/jlo

55-річна Джей Ло позувала у кадрі в чорному мінібікіні та зимових хутряних чоботах. Обличчя співачка загадково прикрила чорним ковбойським капелюхом.

Дженніфер Лопес показала принади. Фото: instagram.com/jlo

У коментарях шанувальники наробили знаменитості компліментів та зазначили, що вона має просто неперевершений вигляд.

"Неймовірно гарна! Раді, що ти чудово проводиш час!".

"Красуня, з Новим роком!".

"На Джей можна дивитися нескінченно!".

"Вау, яка краса! Так тримати!".

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