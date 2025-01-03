Дженніфер Лопес показала оголене тіло у купальнику — фото, відео

Дженніфер Лопес засвітила звабливі форми у бікіні
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відпочиває на повну під час новорічного вікенду. Зірка показала, як весело проводить час та блиснула ідеальною фігурою в бікіні.
Кадрами знаменитість поділилася в своєму Instagram.
Дженніфер Лопес розважається в Аспені
На зимові канікули Джей Ло вирушила до засніженого Аспену. Там разом із родиною зірка насолоджується активним відпочинком на гірськолижному курорті.
У своєму фотоблогу Лопес поділилася відео, на якому показала, як весело проводить дні разом з мамою, сестрою, дітьми та друзями.
На одному з кадрів зірка засвітила свою струнку та підтягнуту фігуру в купальнику.
55-річна Джей Ло позувала у кадрі в чорному мінібікіні та зимових хутряних чоботах. Обличчя співачка загадково прикрила чорним ковбойським капелюхом.
У коментарях шанувальники наробили знаменитості компліментів та зазначили, що вона має просто неперевершений вигляд.
"Неймовірно гарна! Раді, що ти чудово проводиш час!".
"Красуня, з Новим роком!".
"На Джей можна дивитися нескінченно!".
"Вау, яка краса! Так тримати!".
Раніше дружина Каньє Веста епатувала "голим" образом у боді та леопарді.
Також ми писали, що Меган Маркл після семи років тиші повернулася до соцмереж.
Читайте Новини.LIVE!