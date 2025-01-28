Дженнифер Лопес поразила в платье с паутиной - фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Популярная американская певица Дженнифер Лопес посетила премьеру своего фильма "Поцелуй женщины-паука" на кинофестивале "Сандэнс" в необычном платье. Звезда удивила фанов тематическим образом.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Джей Ло в платье с паутиной

Звезда появилась на популярном кинофестивале в очень темном кружевном платье, украшенном паутиной из стразов. Образ для звезды создал албанский дизайнер Валдрин Сахити (Valdrin Sahiti). Стоимость платья составляет 2310 долларов.

Певица дополнила роскошный образ черными гофрированными туфлями на каблуке Christian Louboutin за 1 795 долларов и черным атласным клатчем Tyler Ellis за 3 200 долларов.

Лопес сделала небрежный пучок и сделала макияж с накладными ресницами и нюдовой помадой.

Актриса Дженнифер Лопес на кинофестивале "Сандэнс". Фото: instagram.com/jlo

Актриса Дженнифер Лопес в платье с паутиной. Фото: instagram.com/jlo

Актриса Дженнифер Лопес в роскошном образе. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес восхитила своим появлением на торжественной церемонии.