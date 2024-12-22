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Джей Ло призналась, как переживает разрыв с Беном Аффлеком

22 декабря 2024 09:30
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Как Дженнифер Лопес пережила развод с Беном Аффлеком
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась, как она пережила развод с Беном Аффлеком. Звезда призналась, какой жизненный урок извлекла после их разрыва.

Об этом она рассказала в интервью Vogue.

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Актриса призналась, что когда сталкивается со сложным периодом в своей жизни, она пытается понять почему это произошло с ней. Артистка уверена, что какие-либо события в нашей жизни дают нам ценный урок.

"Я думаю, почему я преодолеваю трудности, и какой урок нужно извлечь с этого момента", — сказала Джей Ло.

Певица призналась, что, когда думает о том, чему учат негативные события в ее жизни, она воспринимает боль легче.

"Нет никаких совпадений. Это не происходит, знаете, просто случайно. Это происходит не просто так", — добавила она.

Артистка поделилась, что часто задает себе вопрос: "Чему я могу научиться и как я могу выйти из этого лучше, сильнее, осведомленнее и развиваться и расти из-за этой ситуации?".

Звезда призналась, что именно после разрыва с Беном Аффлеком она поняла, что, для того чтобы быть счастливой, ей не нужен кто-то рядом.

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес увлекла своим появлением на торжественной церемонии.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод зарубежные звезды отношения

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