Как Дженнифер Лопес пережила развод с Беном Аффлеком

Джей Ло призналась, как переживает разрыв с Беном Аффлеком
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась, как она пережила развод с Беном Аффлеком. Звезда призналась, какой жизненный урок извлекла после их разрыва.
Об этом она рассказала в интервью Vogue.
Дженнифер Лопес о разводе
Актриса призналась, что когда сталкивается со сложным периодом в своей жизни, она пытается понять почему это произошло с ней. Артистка уверена, что какие-либо события в нашей жизни дают нам ценный урок.
"Я думаю, почему я преодолеваю трудности, и какой урок нужно извлечь с этого момента", — сказала Джей Ло.
Певица призналась, что, когда думает о том, чему учат негативные события в ее жизни, она воспринимает боль легче.
"Нет никаких совпадений. Это не происходит, знаете, просто случайно. Это происходит не просто так", — добавила она.
Артистка поделилась, что часто задает себе вопрос: "Чему я могу научиться и как я могу выйти из этого лучше, сильнее, осведомленнее и развиваться и расти из-за этой ситуации?".
Звезда призналась, что именно после разрыва с Беном Аффлеком она поняла, что, для того чтобы быть счастливой, ей не нужен кто-то рядом.
Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.
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