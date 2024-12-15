Дженніфер Лопес показала стильний зимовий образ — фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес прогулялася вулицями Лос-Анджелеса у стильному образі. Зірка вдягла коротку шубку та трендові джинси.

Про це пише Page Six.

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Папараці "спіймали" співачку на шляху до місцевої студії. Лопес, як завжди, мала розкішний вигляд.

Вона була одягнена в розкльошені джинси зшиті з різних шматочків деніму, укорочену чорну водолазку та коротку шубку. Лопес доповнила свій образ чорними підборами, парою темних окулярів та сумочкою від Hermès Birkin в тон.

Співачка зібрала волосся в недбалу зачіску та підкреслила губи нюдовою помадою.

Акторка Дженніфер Лопес на прогулянці. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Лопес в стильній шубці. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також стало відомо, чи дійсно Бен Аффлек після розлучення з Джей Ло повернувся до колишньої.