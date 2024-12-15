Дженніфер Лопес показала стильний зимовий образ — фото

У стильному хутрі та джинсах — Джей Ло заскочили на прогулянці
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес прогулялася вулицями Лос-Анджелеса у стильному образі. Зірка вдягла коротку шубку та трендові джинси.
Про це пише Page Six.
Джей Ло показала трендовий образ
Папараці "спіймали" співачку на шляху до місцевої студії. Лопес, як завжди, мала розкішний вигляд.
Вона була одягнена в розкльошені джинси зшиті з різних шматочків деніму, укорочену чорну водолазку та коротку шубку. Лопес доповнила свій образ чорними підборами, парою темних окулярів та сумочкою від Hermès Birkin в тон.
Співачка зібрала волосся в недбалу зачіску та підкреслила губи нюдовою помадою.
Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.
Також стало відомо, чи дійсно Бен Аффлек після розлучення з Джей Ло повернувся до колишньої.
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