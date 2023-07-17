Джейн Биркин умерла от рака: каковы были последние годы жизни легендарной иконы стиля

Актриса и певица Джейн Биркин. Фото: instagram.com/janebirkinoff/

Британская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в своем доме в Париже после продолжительной борьбы с раком. Жизненный путь признанной иконы стиля поражает своим драматизмом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Всегда была оптимистом

76-летнюю звезду нашла мертвой сиделка. О состоянии здоровья Биркин заговрили заголовки газет еще в 2002 году, когда ей поставили диагноз лейкемия, который она описала как "не очень болезненный рак", но в мае она отменила ряд концертов, когда состояние ухудшилось.

"Я всегда была большим оптимистом, и я понимаю, что мне еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с тобой", — комментировала тогда Биркин.

Родившаяся в Лондоне певица также перенесла инсульт в 2021 году и была вынуждена отменить несколько концертов тогда. В марте прошлого года она снова отменила шоу после того, как сломала лопатку.

Трагедия певицы

У Биркин было три дочери: Шарлотта от романа с Сержем Гензбуром, которая стала чрезвычайно успешной актрисой и певицей, Кейт и Лу Дуайон, от ее 13-летних отношений с французским режиссером Жаком Дуайоном.

Биркин навсегда осталась связанной с Сергеем Генсбуром, который продолжал писать для нее песни после их разрыва.

В 2017 году Биркин выпустила Le Symphonique — альбом, содержащий серию песен, которые Генсбур написал для нее во время и после их отношений.

В 1998 году вышла ее первая пластинка без Гензбура, A la Legere. Но она неоднократно возвращалась в его репертуар, исполняя его хиты в сопровождении полного оркестра по всему миру, в частности в 2020 году в Нью-Йорке, где выступала с Игги Попом.

Ее жизнь была отмечена трагедией: ее старшая дочь Кейт Берри, фотограф, покончила жизнь самоубийством в 2013 году в возрасте 46 лет после продолжительной истории депрессии и зависимости.

"Я живу в панике, что что-то случится с друзьями — вокруг меня люди падают, как шпильки", — рассказала год назад в одном из интервью Биркин.

В 2017 году дочь Биркин, актриса Шарлотта Гензбур сказала, что после потери дочери Кейт ее матери "не было много лет".

"Действительно ушла...Она не вставала. Если бы вы сказали ей прийти, она бы пришла, но она не разговаривала ни с моими детьми, ни с кем-нибудь другим", — вспоминает дочь Джейн.

Сегодня знаменитость сожалеет, что так себя вела.

"Если бы что-то я могла сделать лучше, это бы больше думать о Шарлотте и Лу, когда умерла их сестра Кейт, потому что они тоже были потеряны. Когда что-то подобное случается, это сбивает с ног, и никто ничего не может сказать", — говорит Джейн.

Болезнь

Актриса несколько лет назад рассказала, что ей пришлось отказаться от алкоголя.

"Когда я заболел лейкозом, тогда, конечно, все прекратилось. Это было совсем нетрудно, потому что сама мысль о том, что ты болен, сама мысль о том, что это лезет тебе в голову, заставляет меня паниковать...Я просто ненавижу пить. Я имею в виду, я напугана этим. Так что даже представить свою молодость — не знаю. Это было другое время", — говорит певица.

Биркин никогда не верила, что она привлекательна, и годами пряталась за "маской макияжа". Она утверждала, что только после ее второго брака с Генсбуром поняла, что имеет хорошую внешность, потому что тот убедил ее, что Джейн является воплощением его представления о красоте.

В течение своей карьеры Биркин также принимала участие в различных гуманитарных делах, в частности, сотрудничала с Amnesty International и ЮНИСЕФ.

В 2022 году Биркин и ее дочь Шарлотта Генсбур попали в заголовки газет, участвуя в протестном видео с участием таких звезд, как Марион Котияр и Жюльет Бинош, в котором они отрезали себе пряди волос в поддержку протестующих в Иране.

История сумки Hermès Birkin

В 1984 году Джейн вошла в историю создания легендарной сумки Hermès Birkin. Ее происхождение было счастливой случайностью. Исполнительный директор Hermès Жан-Луи Дюма случайно сидел рядом с Джейн в рейсе из Парижа в Лондон. Когда она попыталась поместить свою соломенную дорожную сумку в отделение над головой, все выпало, рассыпавшись каскадом на них обоих. Джейн извинилась и объяснила Дюма, что невозможно было найти кожаную сумку на выходные, которая бы ей понравилась. Затем они провели большую часть полета, разговаривая о том, как выглядела бы их идеальная сумка.

Позже Дюма выслал Джейн сумку из первой коллекции. Со временем знаменитость раздала все свои Биркины, кроме одной, чтобы собрать деньги на благотворительные цели, близкие ее сердцу.

В последние годы она носила большинство своих вещей в больших глубоких карманах мужских вельветовых штанов, которые она обожала.

"Весело иметь что-то в свою честь. Когда я выступаю в Нью-Йорке, люди часто спрашивают, я ли "сумка Биркин", и я говорю: "Да, и сумка сейчас споет!". Моя дочь Лу шутит, что она " дочь сумки", — говорила звезда.

Никогда не меняла внешность

Биркин никогда не пользовалась услугами пластических хирургов.

«Я никогда не решался — это был вопрос смелости. Нет гарантий, что что-то не испортится. Но я восхищаюсь теми, кто это делает. Я думаю, как здорово, что они все еще чувствуют себя привлекательными. Пожалуй, это отлично просыпаться утром и чувствовать, что ты все еще в игре. Я прошла этот этап. Если я когда-то собирался это сделать, то это было бы десять лет назад. Нет смысла тыкать тебе что-нибудь в лицо в 70. Но я, конечно, ничего не имею против Photoshop!", – говорит артистка.

После смерти Джейн Биркин президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что она "воплощала свободу".

"Она олицетворяла свободу, она пела самые красивые слова нашего языка, Джейн Биркин была французской иконой", — написал Макрон в Twitter.

Рима Абдул Малак, министр культуры Франции, также отдала дань уважения: "Самый французский из британцев ушел. Джейн Би была веселой, дерзкой элегантностью, никогда не старевшей эмблемой целой эпохи, невероятным голосом, она остается нашим кумиром".

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