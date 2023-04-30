Джек Ніколсон, який ймовірно серйозно хворий, вперше за півтора року завітав на захід

Голлівудський актор Джек Ніколсон. Фото: Flickr

Нещодавно голлівудського актора Джека Ніколсона вперше за 18 місяців змогли зняти папараці. Оскароносна кінозірка не виходив з власного будинку у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США). На тлі численних чуток про погіршення стану здоров’я, Ніколсон вперше публічно з’явився на одному з заходів.

Про це повідомляє видання The News.

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85-річний актор з’явився на баскетбольному матчі команд "Лейкерс" та "Мемфіс Гріззліс". Раніше Джек відвідував шоу відкриття сезону 19 жовтня 2021 року. Це вже вдруге, як актор відвідує гру "Лейкерс".

За словами очевидців, вболівальники, які сиділи навколо, були раді бачити його, але гравці були схвильовані. На гру оскароносний актор завітав зі своїм сином і онуком. Ніколсон був одягнений у сорочку з картатим блейзером у поєднанні з бордовими широкими штанами.

За повідомленням місцевих таблоїдів у Джека серйозні проблеми зі здоров’ям. В нього діагностували деменцію та ряд інших захворювань. Саме через це Ніколсон став вести самотній образ життя, припинив спілкування з друзями та родичами. Джек підтримує зв’язок хіба що зі своїм молодшим нащадком, 31-річним Реймондом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі з'явились перші кадри довгоочікуваного фільму "Дюна 2". Також ми розповідали, що голлівудський актор Бен Аффлек зізнався, на що він та Метт Деймон у молодості витратили 600 тисяч доларів гонорару.