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"Він живий": вперше за 18 місяців папараці зняли Джека Ніколсона, який сильно хворіє

14 квітня 2023 12:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Він живий": вперше за 18 місяців папараці зняли Джека Ніколсона, який сильно хворіє
Голлівудський актор Джек Ніколсон. Фото: tastefulspace.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ось вже 13 років голлівудського актора Джека Ніколсона не бачили на великих екранах. Не тішив кінозірка й папараці — понад 18 місяців вони не могли зняти його на вулиці. Актор не виходив з власного будинку у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США). 

Втім, фотографам таки вдалося підловити триразового лауреата премії Оскар, повідомляє видання Daily Mail.

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Нещодавно в пресі з’являлись плітки, нібито друзі кіноактора були стурбовані тим, що він помре один, подібно до його колишнього сусіду та колеги по екрану Марлона Брандо. За повідомленням місцевих таблоїдів у 85-річного Джека серйозні проблеми зі здоров’ям. В нього діагностували деменцію та ряд інших захворювань.

Саме через це Ніколсон став вести самотній образ життя, припинив спілкування з друзями та родичами. Джек підтримує зв’язок хіба що зі своїм молодшим нащадком, 31-річним Реймондом.

На перших за пів року фото та відео Ніколсон одягнений у блідо-помаранчеву сорочку вільного крою та мішкуваті спортивні штани. Він насолоджується свіжим повітрям на балконі свого маєтку за 10 млн доларів.

Голлівудський актор Джек Ніколсон на балконі свого маєтку. Фото: Diggzy/Jesal/SplashNews.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян зніметься в серіалі "Американська історія жахів". Також ми розповідали, що стала відома причина розставання співачки Тейлор Свіфт з нареченим після шести років стосунків.

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