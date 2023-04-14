"Він живий": вперше за 18 місяців папараці зняли Джека Ніколсона, який сильно хворіє
Ось вже 13 років голлівудського актора Джека Ніколсона не бачили на великих екранах. Не тішив кінозірка й папараці — понад 18 місяців вони не могли зняти його на вулиці. Актор не виходив з власного будинку у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США).
Втім, фотографам таки вдалося підловити триразового лауреата премії Оскар, повідомляє видання Daily Mail.
Нещодавно в пресі з’являлись плітки, нібито друзі кіноактора були стурбовані тим, що він помре один, подібно до його колишнього сусіду та колеги по екрану Марлона Брандо. За повідомленням місцевих таблоїдів у 85-річного Джека серйозні проблеми зі здоров’ям. В нього діагностували деменцію та ряд інших захворювань.
Саме через це Ніколсон став вести самотній образ життя, припинив спілкування з друзями та родичами. Джек підтримує зв’язок хіба що зі своїм молодшим нащадком, 31-річним Реймондом.
На перших за пів року фото та відео Ніколсон одягнений у блідо-помаранчеву сорочку вільного крою та мішкуваті спортивні штани. Він насолоджується свіжим повітрям на балконі свого маєтку за 10 млн доларів.
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