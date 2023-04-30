Джек Николсон, который вероятно серьезно болен, впервые за полтора года посетил мероприятие

Голливудский актер Джек Николсон. Фото: Flickr

Недавно голливудского актера Джека Николсона впервые за 18 месяцев смогли снять папарацци. Оскароносная кинозвезда не выходил из собственного дома в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). На фоне многочисленных слухов об ухудшении состояния здоровья Николсон впервые публично появился на одном из мероприятий.

Об этом сообщает издание The News.

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85-летний актер появился на баскетбольном матче команд "Лейкерс" и "Мемфис Гриззлис". Ранее Джек посещал открытие сезона 19 октября 2021 года. Это уже второй раз, как актер посещает игру "Лейкерс".

По словам очевидцев, сидевшие вокруг болельщики были рады видеть его, но игроки были взволнованы. На игру оскароносный актер приехал со своим сыном и внуком. Николсон был одет в рубашку с клетчатым блейзером в сочетании с бордовыми широкими брюками.

По сообщению местных таблоидов у Джека серьезные проблемы со здоровьем. У него диагностировали деменцию и ряд других болезней. Именно поэтому Николсон стал вести одинокий образ жизни, прекратил общение с друзьями и родственниками. Джек поддерживает связь разве что со своим младшим отпрыском, 31-летним Реймондом.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились первые кадры долгожданного фильма "Дюна 2". Также мы рассказывали, что голливудский актер Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара.