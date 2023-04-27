В мережі з'явились перші кадри довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Кадри з фільму "Дюна". Фото: Warner Bros. Entertainment Inc./Chia Bella James

На прем'єру фентезійного фільму "Дюна 2" режисера Дені Вільнева з нетерпінням чекають мільйони кіноглядачів. Після успіху першої частини увага багатьох прикута до сюжетної лінії та образів героїв. Кіностудія Warner Bros. потішила шанувальників фільму та показала кадри з майбутньої стрічки.

Ексклюзивними кадрами поділилося видання Vanity Fair.

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Окрім головного героя, якого зіграв актор Тімоті Шаламе, на кадрах фільму можна побачити Остіна Батлера в образі Фейд-Раута, Флоренс П'ю в образі принцеси Ірулан, а також Лею Сейд в образі Леді Марго.

Кадри з фільму "Дюна 2". Фото: Vanity Fair

Кадри з фільму "Дюна 2". Фото: Vanity Fair

Кадри з фільму "Дюна 2". Фото: Vanity Fair

Кадри з фільму "Дюна 2". Фото: Vanity Fair

У розмові з Vanity Fair режисер Дені Вільнев наголосив, що між двома частинами "Дюни" не буде жодного стрибка в часі. Події сиквелу продовжать розвиватись з того моменту, на якому завершилася перша частина. Світовий реліз "Дюни 2" відбудеться 3 листопада цього року.

Про фільм

"Дюна" — кіноадаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року, частина великої медіафраншизи. Події розгортаються в далекому майбутньому: юний Пол Атрейдес та його сім'я, шляхетний Дім Атрейдесів, виявляються втягнутими у війну за небезпечну пустельну планету Арракіс, між корінним народом фременів та колишніми правителями Арракіса, Домом Харконненов.

Відзначимо, що перша частина стрічки Дені Вільнева була номінована в десяти категоріях премії "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У підсумку стрічка Вільнева отримала шість статуеток.

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