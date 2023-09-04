Дженнфер Лопес показала свої видатні форми у рекламі спіднього

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Дженніфер Лопес взяла участь в новій фотосесії. Зірка кіно позувала для італійського бренду білизни Intimissimi.

Фото марка опублікувала у своєму Instagram.

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Дженніфер приміряла мереживний чорно-білий комплект спіднього від Intimissimi. Зірка у всій красі продемонструвала свої видатні форми.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

"Коли відчуваєш, що все правильно...нічого іншого не має значення", — прокоментувала світлини Лопес у своїх соціальних мережах.

Дженніфер Лопес, до речі, поділилася з більш ніж 250 мільйонами підписників секретом свого догляду за шкірою.

"Я завжди дотримувалася дуже простого догляду за шкірою. Я використовую клініговий засіб, трохи крему, сонцезахисний крем, ним я користуюсь щодня з 20 років", — розкрила свій секрет Лопес.

Дженніфер сказала, що одним з її найбільших секретів є сон.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі приголомшила фігурою у купальнику.

Раніше Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке.