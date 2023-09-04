Дженнфер Лопес показала свои выдающиеся формы в рекламе нижнего белья
Дженнифер Лопес приняла участие в новой фотосессии. Звезда кино позировала для итальянского бренда белья Intimissimi.
Фото марка опубликовала в своем Instagram.
Соблазнительная фотосессия
Дженнифер примерила кружевной черно-белый комплект нижнего белья от Intimissimi. Звезда во всей красе показала свои выдающиеся формы.
"Когда чувствуешь, что все правильно...ничего другого не имеет значения", — прокомментировала фотографии Лопес в своих социальных сетях.
Дженнифер Лопес, кстати поделилась с более чем 250 миллионами подписчиков секретом своего ухода за кожей.
"Я всегда придерживалась очень простого ухода за кожей. Я использую клиниговое средство, немного крема, солнцезащитный крем. Им я пользуюсь каждый день с 20 лет", — раскрыла свой секрет Лопес.
Дженнифер сказала, что одним из ее самых больших секретов является сон.
Напомним, Блейк Лайвли ошеломила фигурой в купальнике.
Ранее Дженнифер Лопес с бубном в руках произвела фурор в итальянском караоке.