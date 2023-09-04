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Дженнфер Лопес показала свои выдающиеся формы в рекламе нижнего белья

4 сентября 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнфер Лопес показала свои выдающиеся формы в рекламе нижнего белья
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Лопес приняла участие в новой фотосессии. Звезда кино позировала для итальянского бренда белья Intimissimi.

Фото марка опубликовала в своем Instagram.

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Дженнифер примерила кружевной черно-белый комплект нижнего белья от Intimissimi. Звезда во всей красе показала свои выдающиеся формы.

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

"Когда чувствуешь, что все правильно...ничего другого не имеет значения", — прокомментировала фотографии Лопес в своих социальных сетях.

Дженнифер Лопес, кстати поделилась с более чем 250 миллионами подписчиков секретом своего ухода за кожей.

"Я всегда придерживалась очень простого ухода за кожей. Я использую клиниговое средство, немного крема, солнцезащитный крем. Им я пользуюсь каждый день с 20 лет", — раскрыла свой секрет Лопес.

Дженнифер сказала, что одним из ее самых больших секретов является сон.

Напомним, Блейк Лайвли ошеломила фигурой в купальнике.

Ранее Дженнифер Лопес с бубном в руках произвела фурор в итальянском караоке.

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