Гаряча матуся: Блейк Лайвлі приголомшила фігурою у купальнику

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка Блейк Лайвлі знялась в рекламі власного бренду газованих напоїв. Дружина Райана Рейнольдса, яка лише пів року тому народила четверту дитину, позувала у спокусливій фотосесії.

Про це пише Daily Mail.

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Блейк знялась у кампанії в яскравому червоному купальнику, позуючи біля басейну. Образ доповнила яскравим макіяжем.

"Я клієнт номер один. Я поважаю конфіденційність наших клієнтів, тому не буду розкривати, що Райан Рейнольдс є клієнтом номер 2", — підписала фотосесію акторка.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Лайвлі започаткувала власну компанію газованих напоїв у 2021 році. Того ж року вона зізналася, що не п'є алкольних напоїв.

"Я знаю, що це дивно чути від дружини відомого виробника джину", — сказала вона People, натякаючи на компанію свого чоловіка Райана Рейнольдса Aviation American Gin.

Лайвлі розповіла, що назвала бренд на честь свого батька та його родини.

"Коли я наполегливо працювала, щоб створити цю компанію, я хотіла, щоб будь-який успіх був пов’язаний із ім’ям, яке мало для нього значення. Бетті звали його маму і сестру", — сказала акторка.

Мати чотирьох дітей здійняла хвилю обурення після оголошення про те, що її бренд випускатиме алкогольні напої, незважаючи на те, що вона не п’є.

Негативна реакція виникла після того, як вона поділилася промо-знімком, на якому демонструє новий вибір напоїв, із підписом: "Пити — це не моє захоплення. Але, перед смаком важко встояти".

Шанувальники обурилися, а дехто запитав: "Якщо ти не любиш пити...звідки ти знаєш, що смак хороший?".

Інший сказав: "Я не п'ю, але ти повинен".

Один фанат звинуватив Блейк у "викачуванні грошей", а інші порівняли її з Дженніфер Лопес, яка мала подібну критику під час запуску свого алкогольного бренду цього року.

У 2018 році Лайвлі стверджувала, що є "дивовижним шейкером", незважаючи на те, що не вживає алкоголю.

Вона також сказала People, що їй "не подобається вплив алкоголю" і що вона почувається краще в тверезому стані.

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