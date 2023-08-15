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Дженніфер Лопес без макіяжу розкрила свій секрет краси, якого дотримується десятиріччями

15 серпня 2023 09:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнфер Лопес без макіяжу розкрила свій секрет краси, якого дотримується десятиріччями
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес поділилася з більш ніж 250 мільйонами підписників секретом свого догляду за шкірою. Через місяць після того, як їй виповнилося 54 роки, суперзірка поділилася відео, на якому вона заявила, що почувається "краще, ніж будь-коли".

Про це стало відомо в зірковому Instagram.

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Співачка знялась у бежевому халаті без макіяжу, та показала, як вона використовує свою лінію догляду за шкірою "щодня".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Мати двох дітей, яка одружена з актором Беном Аффлеком, розвінчала чутки про те, що вона не користується власною продукцією, коли показала свою ванну кімнату, повну продуктів JLo Beauty.

Дженніфер розпочала відео, запаливши свічку. Вона розповіла, що бере цей особливий аромат свічки із собою в дорогу та в готелі, називаючи його "фірмовим ароматом" для неї.

"Я завжди дотримувалася дуже простого догляду за шкірою. Я використовую клініговий засіб, трохи крему, сонцезахисний крем, дуже просто. Сонцезахисним кремом я користуюсь щодня з 20 років", — розкрила свій секрет Лопес.

Зірка взяла очні краплі, щоб мати яскраві очі: "Я відчуваю, що це перше, що всі бачать".

"Коли я була молодою, моя мама, моя бабуся і тітки, всі вони мали ці божевільні секрети краси. Одним із них була оливкова олія, яку ми насправді використовуємо, і ми створили Оливковий комплекс для цього самого продукту" говорить артистка, додавши, що були й інші "божевільні", які наносили, зокрема, майонез на волосся, чого вона ніколи не робила.

Дженніфер сказала, що одним з її найбільших секретів є сон.

"Але одна з моїх хитрощів, коли я не можу виспатися, є певна кількість годин, коли я відчуваю, що ти можеш спати, перш ніж твоє обличчя засне. І тому або менше 4, або більше 7, це моє правило", — сказала вона.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.

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