Дженнифер Энистон ошеломила подтянутым телом в фэшн-глянце
После Ким Кардашьян актриса Дженнифер Энистон стала очередной звездой нового выпуска культового глянца. Актриса украсила обложку 23-го выпуска CR Fashion Book, посвященного музам поколений.
Об этом говорится в Instagram CR Fashion Book.
Пример для поколений
Основательница издания бывшая главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд. Энистон стала одной из одиннадцати героинь, кому посвящен новый номер издания. На обложке Энистон позирует в костюме, платьях, пончо и нижнем белье, щеголяя подтянутым телом.
"Я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что пускаю в свою голову", — говорит актриса.
По словам издателей журнала, современный статус Энистон как музы связан не только с ее успешной работой, но и с личностью — откровенной, очаровательной, приземленной.
"Она является правильным примером для подражания для многих поколений. Празднуя 10-летие CR Fashion Book, Энистон присоединяется к команде Карин Ротфельд. После более чем трех десятилетий в Голливуде звезда Дженнифер Энистон продолжает сиять как никогда ярко, распространяя свое сияние на мир красоты и бизнеса. Благодаря своим предпринимательским занятиям в сферах красоты и здоровья, Энистон переосмыслила красоту с помощью брендов, отражающих ее собственную вечную элегантность как на экране, так и вне его", — говорится на официальной странице в социальной сети издания.
Энистон рассказала, что она неоднократно травмировала тело напряженными тренировками за последние 15 лет.
"Я верила, что если не сделаю 45 минут кардио, у меня будет плохая тренировка. Если не болят мышцы, то все напрасно. Я занималась по часу три раза в день. Верила в это так долго, что просто разрушила собственное тело. Мой врач однажды дал мне куклу Барби, покрытую тейповой лентой, чтобы показать, как сильно я себе навредила. Если бы знала об этом раньше...", — говорит актриса.
Напомним, Анджелина Джоли в роскошном платье украсила обложку Vogue.
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