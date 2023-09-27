Дженнифер Энистон ошеломила подтянутым телом в фэшн-глянце

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

После Ким Кардашьян актриса Дженнифер Энистон стала очередной звездой нового выпуска культового глянца. Актриса украсила обложку 23-го выпуска CR Fashion Book, посвященного музам поколений.

Об этом говорится в Instagram CR Fashion Book.

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Пример для поколений

Основательница издания бывшая главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд. Энистон стала одной из одиннадцати героинь, кому посвящен новый номер издания. На обложке Энистон позирует в костюме, платьях, пончо и нижнем белье, щеголяя подтянутым телом.

"Я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что пускаю в свою голову", — говорит актриса.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

По словам издателей журнала, современный статус Энистон как музы связан не только с ее успешной работой, но и с личностью — откровенной, очаровательной, приземленной.

"Она является правильным примером для подражания для многих поколений. Празднуя 10-летие CR Fashion Book, Энистон присоединяется к команде Карин Ротфельд. После более чем трех десятилетий в Голливуде звезда Дженнифер Энистон продолжает сиять как никогда ярко, распространяя свое сияние на мир красоты и бизнеса. Благодаря своим предпринимательским занятиям в сферах красоты и здоровья, Энистон переосмыслила красоту с помощью брендов, отражающих ее собственную вечную элегантность как на экране, так и вне его", — говорится на официальной странице в социальной сети издания.

Энистон рассказала, что она неоднократно травмировала тело напряженными тренировками за последние 15 лет.

"Я верила, что если не сделаю 45 минут кардио, у меня будет плохая тренировка. Если не болят мышцы, то все напрасно. Я занималась по часу три раза в день. Верила в это так долго, что просто разрушила собственное тело. Мой врач однажды дал мне куклу Барби, покрытую тейповой лентой, чтобы показать, как сильно я себе навредила. Если бы знала об этом раньше...", — говорит актриса.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Напомним, Анджелина Джоли в роскошном платье украсила обложку Vogue.

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