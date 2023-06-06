Дженніфер Еністон вразила своїм сталевим пресом

Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Акторка Дженніфер Еністон приголомшила інтенсивним тренуванням у спортзалі. Зірка похизувалась підтягнутим тілом та повідомила, що стала членом спортивної родини, яка допомагатиме жінкам підтримувати форму.

Відповідне відео акторка опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

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Раніше акторка розповіла, що секрет її відмінної фігури у тому, що вона п’є стакан теплої води з лимоном щоранку. Також зірка обов'язково приділяє час медитації.

"Коли прокидаюсь — п'ю теплу воду, потім роблю шейк або готую яйця з авокадо. Іноді їм вівсяну кашу", — говорить акторка.

Зірка розповіла, що їй допомагає інтервальне голодування та постійна зміна тренування, Еністон обожнює кардіо вправи. Також обов'язково акторка робить процедури для шкіри обличчя та практикує йогу. Заспокоюється після стресового дня Знаменитість, миючи посуд та прибираючи у будинку.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла, як їй вдалося надзвичайно схуднути.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем здивувавала фоловерів схудлою фігурою.