Дженнифер Энистон рассказала, какой звездный актер каждый год дарит ей цветы на День матери

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон рассказывала ранее о борьбе с бесплодием и разочаровании из-за того, что не заморозила яйцеклетки, когда была младше. Но, признается знаменитость, День матери не обходится без цветов.

Об этом она рассказала во время интервью WSJ.

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Каждый год в День матери она получает цветы от своего хорошего друга Адама Сэндлера и его жены Джеки.

Энистон в прошлом году рассказала о том, что сожалеет, что не заморозила свои яйцеклетки раньше, и рассказала, что больше не надеется стать матерью. Звезда прошла ЭКО и "пила китайский чай" в отчаянной попытке забеременеть.

"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я делала все для этого", — рассказала в интервью Allure в 2022 году Дженнифер.

Она также опровергнула предположение о том, что кто-то из ее бывших мужей (она была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру) расстался с ней, потому что она "не хотела рожать ему ребенка". Актриса добавила, что хотела бы, чтобы кто-то сказал ей заморозить яйцеклетки, когда она была младше.

"Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу". Вы просто не думаете об этом. Вот я сегодня. Корабль отчалил", — сказала она.

Дженнифер призналась, что была слишком сосредоточена на своей карьере, чтобы думать о том, что может однажды захотеть родить детей.

С возрастом пришло новое чувство уверенности в себе – и актриса сказала, что ее больше не волнует, что люди думают или говорят о ней.

"Я бы сказала, что когда мне было около 30-40 лет, я пережила действительно тяжелое испытание, и если бы не это, я бы никогда не стала тем, кем мне суждено быть", — говорит актриса.

Ранее Дженнифер Энистон поразила своим стальным прессом.

Напомним, искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон.