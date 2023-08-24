Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Энистон рассказала, какой звездный актер каждый год дарит ей цветы на День матери arrow

Дженнифер Энистон рассказала, какой звездный актер каждый год дарит ей цветы на День матери

24 августа 2023 19:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Энистон рассказала, какой звездный актер каждый год дарит ей цветы на День матери
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Дженнифер Энистон рассказывала ранее о борьбе с бесплодием и разочаровании из-за того, что не заморозила яйцеклетки, когда была младше. Но, признается знаменитость, День матери не обходится без цветов.

Об этом она рассказала во время интервью WSJ.

Читайте также:

Попытки быть мамой

Каждый год в День матери она получает цветы от своего хорошего друга Адама Сэндлера и его жены Джеки.

Энистон в прошлом году рассказала о том, что сожалеет, что не заморозила свои яйцеклетки раньше, и рассказала, что больше не надеется стать матерью. Звезда прошла ЭКО и "пила китайский чай" в отчаянной попытке забеременеть.

"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я делала все для этого", — рассказала в интервью Allure в 2022 году Дженнифер.

Она также опровергнула предположение о том, что кто-то из ее бывших мужей (она была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру) расстался с ней, потому что она "не хотела рожать ему ребенка". Актриса добавила, что хотела бы, чтобы кто-то сказал ей заморозить яйцеклетки, когда она была младше.

"Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу". Вы просто не думаете об этом. Вот я сегодня. Корабль отчалил", — сказала она.

Дженнифер призналась, что была слишком сосредоточена на своей карьере, чтобы думать о том, что может однажды захотеть родить детей.

С возрастом пришло новое чувство уверенности в себе – и актриса сказала, что ее больше не волнует, что люди думают или говорят о ней.

 

"Я бы сказала, что когда мне было около 30-40 лет, я пережила действительно тяжелое испытание, и если бы не это, я бы никогда не стала тем, кем мне суждено быть", — говорит актриса.

Ранее Дженнифер Энистон поразила своим стальным прессом.

Напомним, искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз