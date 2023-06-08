Дженніфер Еністон показала сивину на волоссі – шанувальники шоковані

Американська акторка Дженніфер Еністон під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська акторка та зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон поділилася новими кадрами зі своїм обличчям. Популярна акторка показала шанувальникам свою сивину на волоссі, демонструючи засіб для волосся власного бренду.

Відповідне відео Дженніфер Еністон розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Поки одні знаменитості намагаються приховати сивину на волоссі, інші вирішують, навпаки, прийняти цей факт. Так зробила й американська акторка Дженніфер Еністон, яка вирішила показати себе в натуральному вигляді, демонструючи свою сивину на волоссі.

Американська зірка схоже не дуже переймається через це, тому що вона нібито спеціально заколола волосся, щоб шанувальники це помітили. На кадрах 54–річна відома телезірка показує засіб для волосся власного бренду LolaVie

"Нова @lolavie крапля", – написала у своїй публікації американська акторка Дженніфер Еністон.

Люди, помітивши нове відео американської телезірки, не стали мовчати та почали помічати деяку річ. Так, підписники Дженніфер Еністон помітили, як вона показала свою сивину на волоссі, та почали залишати багато коментарів на цю тему.

"Твоя сивина КРАСИВА!! Він вам дуже йде і робить ваші очі ще виразнішими", "Демонстрація сивини – нова форма особистого брендингу", "Я не думаю, що це чудово. Я думаю, що це надмірно світле волосся, у будь-якому випадку вона виглядає дуже природно красивою!!", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Дженніфер Еністон. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Дженніфер Еністон. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що американську зірку Дженніфер Еністон помітили на побаченні з колишнім Джастіном Теру.

Раніше ми розповідали про те, що американська акторка Дженніфер Еністон пояснила, куди вона витратила першу зарплату з серіалу "Друзі".

Також ми повідомляли про те, що акторка Дженніфер Еністон відреагувала на критику серіалу "Друзі".