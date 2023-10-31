Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри

Актеры Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер о смерти Мэттью Перри. Фото: Reuters

Актеры, исполнившие главные роли в сериале "Друзья" — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер — сделали совместное заявление по поводу смерти актера Мэтью Перри. Актер утонул в джакузи в своем доме.

Об этом пишет People.

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Сериал "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год и рассказывал о жизни шести друзей в Нью-Йорке, стал культовым. Многие зрители просматривают ситком до сих пор.

"Мы все абсолютно опустошены потерей Мэтью. Мы были больше, чем просто коллеги со съемочной площадки. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Впоследствии мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", — говорится в заявлении.

Мэтью Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни, его тело обнаружил его помощник. На месте происшествия не были найдены наркотики, а точная причина смерти пока не известна. Мэтью Перри в своих мемуарах ранее подробно рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями и последующей за ними депрессией.

Напомним, друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.

Ранее в сети показали видео бассейна, в котором нашли мертвого Мэтью Перри.