Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Энистон в полупрозрачном мини платье покорила премьеру нового фильма arrow

Дженнифер Энистон в полупрозрачном мини платье покорила премьеру нового фильма

29 марта 2023 15:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Дженнифер Энистон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийного блокбастера "Загадочное убийство 2" с Дженнифер Энистон и Адамом Сендлером в главных ролях. Актеры появились на мероприятии вместе с другими коллегами из фильма. Впрочем, все внимание было приковано к Дженнифер Лопес, которая для светского мероприятия выбрала откровенное мини платье.

Новини.LIVE покажет фотографии со звездной премьеры стриминговой компании Netflix и расскажет подробности.

Читайте также:

Для премьеры 54-летняя актриса выбрала короткое серебристое платье с прозрачными вставками от итальянского модного дома Versace. Стилисты Энистон сделали звезде ее фирменную укладку волос.

Адам Сэндлер позировал рядом с Дженнифер в кроссовках и серой толстовке. Актриса пошутила, что не будет стоять с ним рядом из-за его внешнего вида.

"Какого черта ты делаешь? Я не встану рядом с ним. Что за спортивные штаны?", — пошутила перед папарацци Энистон.

На премьере фильма, который выйдет на стриминговой платформе уже 31 марта, были также другие актеры картины. Большинство из них выбрали одежду с актуальными в этом сезоне металлическими оттенками.

Актриса Джоди Тернер-Смит пришла в золотом платье-жакете Schiaparelli, Мелани Лоран — в Michael Kors Collection, Зурин Вильянуева — в платье медного цвета со шлейфом. Также премьеру посетили Марк Стронг, Джиллиан Белл, жена Адама Сендлера Джеки в пиджаке с квадратными плечами и другие гости.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже. Также мы рассказывали, что на стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" шеф-повара Евгения Клопотенко.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:54 Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

16:51 Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

16:50 В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

16:48 Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Новина з фото

16:44 Умер украинский композитор, работавший с Кароль, Билык и другими артистами: причина смерти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:40 Залужный провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе: ключевые вопросы

16:40 СБУ вручила подозрение коллаборанту, формирующему "российский батальон" в Херсонской области

16:33 НАТО усилит поддержку Молдовы, не нарушая ее нейтралитет, — заместитель генсека альянса

16:30 Довоенные налоги и проверки бизнеса с июля: Гетманцев объяснил важность изменений

16:29 В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 16:51

Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

None 29 Март 16:51

Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

None 29 Март 16:34

В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

None 29 Март 16:51

Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB