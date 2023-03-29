Дженнифер Энистон в полупрозрачном мини платье покорила премьеру нового фильма

Голливудская актриса Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийного блокбастера "Загадочное убийство 2" с Дженнифер Энистон и Адамом Сендлером в главных ролях. Актеры появились на мероприятии вместе с другими коллегами из фильма. Впрочем, все внимание было приковано к Дженнифер Лопес, которая для светского мероприятия выбрала откровенное мини платье.

Новини.LIVE покажет фотографии со звездной премьеры стриминговой компании Netflix и расскажет подробности.

Для премьеры 54-летняя актриса выбрала короткое серебристое платье с прозрачными вставками от итальянского модного дома Versace. Стилисты Энистон сделали звезде ее фирменную укладку волос.

Адам Сэндлер позировал рядом с Дженнифер в кроссовках и серой толстовке. Актриса пошутила, что не будет стоять с ним рядом из-за его внешнего вида.

"Какого черта ты делаешь? Я не встану рядом с ним. Что за спортивные штаны?", — пошутила перед папарацци Энистон.

На премьере фильма, который выйдет на стриминговой платформе уже 31 марта, были также другие актеры картины. Большинство из них выбрали одежду с актуальными в этом сезоне металлическими оттенками.

Актриса Джоди Тернер-Смит пришла в золотом платье-жакете Schiaparelli, Мелани Лоран — в Michael Kors Collection, Зурин Вильянуева — в платье медного цвета со шлейфом. Также премьеру посетили Марк Стронг, Джиллиан Белл, жена Адама Сендлера Джеки в пиджаке с квадратными плечами и другие гости.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже. Также мы рассказывали, что на стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" шеф-повара Евгения Клопотенко.

Фото: Reuters