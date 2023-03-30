Энистон отреагировала на критику сериала "Друзья": фанаты считают некоторые сцены насмешливыми

Актерский состав сериала "Друзья"

В следующем году популярный американский сериал "Друзья" отметит юбилей — 30-летие с выхода первого эпизода. За это время мир поменялся. После некоторых шуток десяткам знаменитостей пришлось извиняться, а некоторых и вообще "отменяли".

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отреагировала на критику сериала "Друзья", сделавшего ее популярной, пишет издание US Weekly.

Подробности

По словам 54-летней актрисы, есть целое поколение людей, которые сейчас возвращаются к эпизодам "Друзей" и считают их оскорбительными.

"Были вещи, которые никогда не были умышленными, и другие... Ну, мы должны были продумать это, но я не думаю, что там была такая чувствительность, как сейчас", — рассказала Энистон

Актриса объяснила, что с годами писать шутки стало сложнее для комиков. Следует соблюдать осторожность, чтобы не оскорбить ту или иную категорию зрителей. А в разнообразном мире это почти невозможно.

"Раньше можно было шутить над фанатиком и смеяться — это была истерика. И речь шла о том, чтобы объяснить людям, насколько смешны люди. Теперь нам это запрещено. Смешные люди нужны всем! Мир нуждается в юморе! Мы не можем воспринимать себя слишком серьезно, особенно в Соединенных Штатах. Все слишком разделены", — подытожила Энистон.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон в полупрозрачном мини платье покорила премьеру нового фильма от стриминговой компании Netflix в Лос-Анджелесе. Также мы рассказывали, как Энистон борется с бессонницей.