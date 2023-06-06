Дженнифер Энистон поразила своим стальным прессом

Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон ошеломила интенсивной тренировкой в спортзале. Звезда похвасталась подтянутым телом и сообщила, что стала членом спортивной семьи, помогающей женщинам поддерживать форму.

Соответствующее видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ранее актриса рассказала, что секрет ее отличной фигуры состоит в том, что она пьет стакан теплой воды с лимоном каждое утро. Также звезда обязательно уделяет время медитации.

"Когда просыпаюсь — пью теплую воду, потом делаю шейк или готовлю яйца с авокадо. Иногда ем овсяную кашу", — говорит актриса.

Звезда рассказала, что ей помогает интервальное голодование и постоянное изменение тренировки, Энистон обожает кардио упражнения. Также обязательно актриса делает процедуры для кожи лица и практикует йогу. Успокаивается после стрессового дня знаменитость, моя посуду и убирая дома.

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