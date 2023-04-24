"Їсть піцу і морозиво": Бен Аффлек розповів про секрети дієти дружини

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно презентувала свій бренд алкогольних напоїв, зовсім не притримується такої жорсткої дієти, як всім здавалося. Виявилося, що Лопес не обмежує себе в їжі.

Про особливості харчування зірки нещодавно промовився її чоловік. У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек розповів про те, що насправді співачка їсть все, що хоче.

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Тренування та дисципліна

Дженніфер Лопес відома на весь світ своїми розкішними формами. Зрозуміло, що для того, аби так виглядати в 53 роки, жінці необхідно регулярно тренуватися та ретельно слідкувати за харчуванням.

У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек щиро зізнався ведучій Дрю Беррімор у тому, що його дружина насправді їсть все, що хоче, але це не виключає постійні тренування та дисципліну.

"Я скажу вам дещо, що вас засмутить. Вона їсть все — піцу, печиво, морозиво. Так, вона тренується, але я теж тренуюся, але моя шкіра вже не така підтягнута як у 20-річного. Думаю, що це також генетика, але вона просто надлюдина", — заявив Аффлек.

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