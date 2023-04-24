Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Їсть піцу і морозиво": Бен Аффлек розповів про секрети дієти дружини arrow

"Їсть піцу і морозиво": Бен Аффлек розповів про секрети дієти дружини

24 квітня 2023 13:02
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
"Їсть піцу і морозиво": Бен Аффлек розповів про секрети дієти дружини
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно презентувала свій бренд алкогольних напоїв, зовсім не притримується такої жорсткої дієти, як всім здавалося. Виявилося, що Лопес не обмежує себе в їжі.

Про особливості харчування зірки нещодавно промовився її чоловік. У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек розповів про те, що насправді співачка їсть все, що хоче.

Читайте також:

Тренування та дисципліна

Дженніфер Лопес відома на весь світ своїми розкішними формами. Зрозуміло, що для того, аби так виглядати в 53 роки, жінці необхідно регулярно тренуватися та ретельно слідкувати за харчуванням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек щиро зізнався ведучій Дрю Беррімор у тому, що його дружина насправді їсть все, що хоче, але це не виключає постійні тренування та дисципліну.

"Я скажу вам дещо, що вас засмутить. Вона їсть все — піцу, печиво, морозиво. Так, вона тренується, але я теж тренуюся, але моя шкіра вже не така підтягнута як у 20-річного. Думаю, що це також генетика, але вона просто надлюдина", — заявив Аффлек.

Нагадаємо, нещодавно plus-size модель Ешлі Грем стала найсексуальнішою жінкою планети.

Співачка Оля Полякова поділилася рецептом фірмового скрабу для тіла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB