"Їсть піцу і морозиво": Бен Аффлек розповів про секрети дієти дружини
Співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно презентувала свій бренд алкогольних напоїв, зовсім не притримується такої жорсткої дієти, як всім здавалося. Виявилося, що Лопес не обмежує себе в їжі.
Про особливості харчування зірки нещодавно промовився її чоловік. У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек розповів про те, що насправді співачка їсть все, що хоче.
Тренування та дисципліна
Дженніфер Лопес відома на весь світ своїми розкішними формами. Зрозуміло, що для того, аби так виглядати в 53 роки, жінці необхідно регулярно тренуватися та ретельно слідкувати за харчуванням.
У новому інтерв'ю актор Бен Аффлек щиро зізнався ведучій Дрю Беррімор у тому, що його дружина насправді їсть все, що хоче, але це не виключає постійні тренування та дисципліну.
"Я скажу вам дещо, що вас засмутить. Вона їсть все — піцу, печиво, морозиво. Так, вона тренується, але я теж тренуюся, але моя шкіра вже не така підтягнута як у 20-річного. Думаю, що це також генетика, але вона просто надлюдина", — заявив Аффлек.
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