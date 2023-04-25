Дженнифер Энистон "застукали" на свидании с бывшим: кто это был
Голливудскую актрису Дженнифер Энистон, недавно презентовавшую новый фильм, заметили в компании бывшего мужа, актера Джастина Теру. Пара проводила время за романтическим ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Фото знаменитостей опубликовало издание Daily Mail.
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Дженнифер Энистон и Джастин Теру разошлись в 2018 году после трехлетнего брака. До этого пара встречалась еще долгих 8 лет. Бывшие влюбленные остались хорошими друзьями, но их новая встреча больше похожа на романтическое свидание, чем на дружеские посиделки.
Интересно, что знаменитости прибыли в ресторан по отдельности. Похоже, они решили избежать совместного попадания в объективы папарацци.
После ужина Джастин не удержался и подарил Дженнифер красную розу, которую тоже нельзя назвать просто дружеским жестом.
Под конец встречи пара все же не удержалась и слилась в жарких объятиях. Похоже, что у Дженнифер Энистон назревает новая любовная история с бывшим мужем.
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