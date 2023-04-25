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Дженнифер Энистон "застукали" на свидании с бывшим: кто это был

25 апреля 2023 13:16
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Дженнифер Энистон "застукали" на свидании с бывшим: кто это был
Голливудская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferaniston
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон, недавно презентовавшую новый фильм, заметили в компании бывшего мужа, актера Джастина Теру. Пара проводила время за романтическим ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Фото знаменитостей опубликовало издание Daily Mail.

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Подробности

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разошлись в 2018 году после трехлетнего брака. До этого пара встречалась еще долгих 8 лет. Бывшие влюбленные остались хорошими друзьями, но их новая встреча больше похожа на романтическое свидание, чем на дружеские посиделки.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон прибыли в ресторан по отдельности. Фото: Daily Mail

Интересно, что знаменитости прибыли в ресторан по отдельности. Похоже, они решили избежать совместного попадания в объективы папарацци.

Актеры Джастин Теру на Дженнифер Энистон за ужином. Фото: Daily Mail

После ужина Джастин не удержался и подарил Дженнифер красную розу, которую тоже нельзя назвать просто дружеским жестом.

Дженнифер Энистон с розой от Джастина Теру. Фото: Daily Mail

Под конец встречи пара все же не удержалась и слилась в жарких объятиях. Похоже, что у Дженнифер Энистон назревает новая любовная история с бывшим мужем.

Дженнифер Энистон обнимает Джастина Теру. Фото: Daily Mail

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