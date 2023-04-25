Дженнифер Энистон "застукали" на свидании с бывшим: кто это был

Голливудская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferaniston

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон, недавно презентовавшую новый фильм, заметили в компании бывшего мужа, актера Джастина Теру. Пара проводила время за романтическим ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Фото знаменитостей опубликовало издание Daily Mail.

Читайте также:

Подробности

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разошлись в 2018 году после трехлетнего брака. До этого пара встречалась еще долгих 8 лет. Бывшие влюбленные остались хорошими друзьями, но их новая встреча больше похожа на романтическое свидание, чем на дружеские посиделки.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон прибыли в ресторан по отдельности. Фото: Daily Mail

Интересно, что знаменитости прибыли в ресторан по отдельности. Похоже, они решили избежать совместного попадания в объективы папарацци.

Актеры Джастин Теру на Дженнифер Энистон за ужином. Фото: Daily Mail

После ужина Джастин не удержался и подарил Дженнифер красную розу, которую тоже нельзя назвать просто дружеским жестом.

Дженнифер Энистон с розой от Джастина Теру. Фото: Daily Mail

Под конец встречи пара все же не удержалась и слилась в жарких объятиях. Похоже, что у Дженнифер Энистон назревает новая любовная история с бывшим мужем.

Дженнифер Энистон обнимает Джастина Теру. Фото: Daily Mail

Напомним, недавно мы писали о секретах диеты Дженнифер Лопес, которыми поделился ее муж Бен Аффлек.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике после скандала вокруг коронации Чарльза III.