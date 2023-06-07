Дженніфер Еністон зізналася, що нашкодила собі надмірним заняттям спорту

Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Акторка Дженніфер Еністон часто ділиться з прихильниками у соцмережі фото, на яких займається спортом. Але виявляється не все так ідеально, як думають фоловери.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю InStyle.

Читайте також:

За словами Еністон, вона неодноразово травмувала тіло напруженими тренуваннями за останнім 15 років.

Дженніфер Еністон раніше не жаліла себе під час спортивних тренувань. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

"Я вірила, що якщо не зроблю 45 хвилин кардіо, у мене буде погане тренування. Якщо не болять м'язи, то все даремно. Я займалася по годині три рази на день. Вірила в це так довго, що просто зруйнувала власне тіло. Мій лікар одного разу дав мені ляльку Барбі, яка була вкрита тейповою стрічкою, щоб показати, як сильно я собі нашкодила. Якщо би знала про це раніше...", — говорить акторка.

Зірка розповіла, що любить тренуватися з друзями під музику. Акторка говорить, що наймає особистого тренера, адже не завжди виконує вправи коректно.

Серед улюблених музикантів, під яких любить тренуватися зірка: Lizzo, Ріанна та виконавці 1990-х.

"З віком потрібно більше зусиль, щоб насолоджуватися спортом. Нам потрібно бути добрішими до свого тіла", — переконана Еністон.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла, як їй вдалося надзвичайно схуднути.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем здивувавала фоловерів схудлою фігурою.