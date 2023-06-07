Дженніфер Еністон зізналася, що нашкодила собі надмірним заняттям спорту
Акторка Дженніфер Еністон часто ділиться з прихильниками у соцмережі фото, на яких займається спортом. Але виявляється не все так ідеально, як думають фоловери.
Про це акторка розповіла в інтерв'ю InStyle.
За словами Еністон, вона неодноразово травмувала тіло напруженими тренуваннями за останнім 15 років.
"Я вірила, що якщо не зроблю 45 хвилин кардіо, у мене буде погане тренування. Якщо не болять м'язи, то все даремно. Я займалася по годині три рази на день. Вірила в це так довго, що просто зруйнувала власне тіло. Мій лікар одного разу дав мені ляльку Барбі, яка була вкрита тейповою стрічкою, щоб показати, як сильно я собі нашкодила. Якщо би знала про це раніше...", — говорить акторка.
Зірка розповіла, що любить тренуватися з друзями під музику. Акторка говорить, що наймає особистого тренера, адже не завжди виконує вправи коректно.
Серед улюблених музикантів, під яких любить тренуватися зірка: Lizzo, Ріанна та виконавці 1990-х.
"З віком потрібно більше зусиль, щоб насолоджуватися спортом. Нам потрібно бути добрішими до свого тіла", — переконана Еністон.
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