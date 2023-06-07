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Дженнифер Энистон призналась, что навредила себе чрезмерным занятием спорта

7 июня 2023 21:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Энистон призналась, что навредила себе чрезмерным занятием спорта
Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Дженнифер Энистон часто делится с поклонниками в соцсети фото, на которых занимается спортом. Но оказывается не все так идеально, как думают фолловеры.

Об этом актриса рассказала в интервью InStyle.

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По словам Энистон, она неоднократно травмировала тело напряженными тренировками за последние 15 лет.

Дженнифер Энистон раньше не жалела себя во время спортивных тренировок. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

"Я верила, что если не сделаю 45 минут кардио, у меня будет плохая тренировка. Если не болят мышцы, то все зря. Я занималась по часу три раза в день. Верила в это так долго, что просто разрушила собственное тело. Мой врач однажды дал мне куклу Баррби, которая была покрыта тейповой лентой, чтобы показать, как сильно я себе навредила. Если бы знала об этом раньше...",  говорит актриса.

Звезда рассказала, что любит тренироваться с друзьями под музыку. Актриса говорит, что нанимает личного тренера, поскольку не всегда выполняет упражнения корректно.

Среди любимых музыкантов, под которых любит тренироваться звезда: Lizzo, Рианна и исполнители 1990-х.

"С возрастом нужно больше усилий, чтобы наслаждаться спортом. Нам нужно быть добрее к своему телу", — убеждена Дженнифер Энистон.

Напомним, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, как ей удалось сильно похудеть.

Ранее модель plus-size Эшли Грэм удивила фолловеров похудевшей фигурой.

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