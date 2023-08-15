Дженнфер Лопес без макияжа раскрыла свой секрет красоты, соблюдаемый десятилетиями.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес поделилась с более чем 250 миллионами подписчиков секретом своего ухода за кожей. Через месяц после того, как ей исполнилось 54 года, суперзвезда поделилась видео, на котором она заявила, что чувствует себя "лучше, чем когда-либо".

Об этом стало известно в звездном Instagram.

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Певица снялась в бежевом халате без макияжа, и показала, как она использует свою линию по уходу за кожей "ежедневно".

Мать двоих детей, которая замужем за актером Беном Аффлеком, развенчала слухи о том, что она не пользуется собственной продукцией, когда показала свою ванную комнату, полную продуктов JLo Beauty.

Дженнифер начала видео, зажигая свечу. Она рассказала, что берет этот особый аромат свечи с собой в дорогу и в отель, называя его своим "фирменным ароматом".

"Я всегда придерживался очень простого ухода за кожей. Я использую клиниговое средство, немного крема, солнцезащитный крем, очень просто. Солнцезащитным кремом я пользуюсь ежедневно с 20 лет", — раскрыла свой секрет Лопес.

Звезда взяла глазные капли, чтобы иметь яркие глаза: "Я чувствую, что это первое, что все видят".

"Когда я была молодой, моя мама, моя бабушка и тети, все они имели эти сумасшедшие секреты красоты. Одним из них было оливковое масло, которое мы действительно используем, и мы создали Оливковый комплекс для этого самого продукта", — говорит артистка, добавив, что были и другие "сумасшедшие", которые наносили, в частности майонез в волосы, чего она никогда не делала.

Дженнифер сказала, что одним из ее самых больших секретов является сон.

"Есть определенное количество часов, когда я чувствую, что ты можешь спать, прежде чем твое лицо уснет. И потому или меньше 4, или больше 7, это мое правило", — сказала она.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость.