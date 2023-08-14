Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке arrow

Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке

14 серпня 2023 19:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес приголомшила своїм співом в караоке. Красуня переспівала відомі хіти та привела у захват слухачів.

Про це пише Just Jered.

Читайте також:

Зірка караоке

Дженніфер Лопес стала королевою караоке на вихідних в Італії. 54-річна співачка та актриса приголомшила вокалом на Капрі.

 

Після вечері в закладі "Аврора" з кількома своїми друзями під час їхньої італійської відпустки, Дженніфер завітала до караоке.

Окрім пісні Глорії Ґейнор "I Will Survive" із бубном у руках, Дженніфер також виконала власну пісню "Let’s Get Loud".

Компанію на відпочинку Лопес склали її менеджерка та особистий фотограф. Цього разу ніде не було видно чоловіка співачки актора Бена Аффлека.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз