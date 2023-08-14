Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес приголомшила своїм співом в караоке. Красуня переспівала відомі хіти та привела у захват слухачів.

Про це пише Just Jered.

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Дженніфер Лопес стала королевою караоке на вихідних в Італії. 54-річна співачка та актриса приголомшила вокалом на Капрі.

Після вечері в закладі "Аврора" з кількома своїми друзями під час їхньої італійської відпустки, Дженніфер завітала до караоке.

Окрім пісні Глорії Ґейнор "I Will Survive" із бубном у руках, Дженніфер також виконала власну пісню "Let’s Get Loud".

Компанію на відпочинку Лопес склали її менеджерка та особистий фотограф. Цього разу ніде не було видно чоловіка співачки актора Бена Аффлека.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.