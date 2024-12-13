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Дженніфер Лопес на рідкісних фото показала маму-красуню

13 грудня 2024 16:51
Марія Покровська - Редактор
Дженніфер Лопес показала 79-річну маму-красуню — рідкісні фото
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Марія Покровська - Редактор

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес вперше за тривалий час поділилася світлинами зі своєю мамою, Гваделупе Родрігес. Сьогодні найрідніша людина зірки святкує день народження.

З нагоди свята Джей Ло поділилася рідкісними фото у Instagram.

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Дженніфер Лопес показала 79-річну маму

Сьогодні, 13 грудня, мати знаменитості святкує своє 79-річчя. Джей Ло опублікувала селфі, на якому позує, обійнявшись із рідною людиною.

Дженніфер Лопес зі своєю мамою
Дженніфер Лопес зі своєю мамою. Фото: instagram.com/jlo

"З днем народження, мамочко! Я тебе дуже сильно люблю! Дякую за те, що ти завжди поруч зі мною..." — зворушливо звернулася до своєї мами Лопес.

У підписі до фото співачка також розсекретила кумедне прізвисько, яким, вочевидь, називають її маму в родині — Лупінатор, що співзвучно з її іменем та героєм фільму Термінатором.

Мама Дженнфер Лопес
Мама Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

У коментарях шанувальники привітали жінку із днем народження, а також відмітили, що на свій вік Гваделупе має просто неперевершений вигляд.

"З днем народження! Мама просто красуня".

"Видно, в кого Джен така красотка!".

"Мама — вогонь! З днем народження!".

Мама Дженнфер Лопес Гваделупе Родрігес
Мама Дженнфер Лопес Гваделупе Родрігес. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також стало відомо, чи дійсно Бен Аффлек після розлучення з Джей Ло повернувся до колишньої.

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