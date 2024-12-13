Дженнифер Лопес показала 79-летнюю маму-красотку — редкие фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые за долгое время поделилась фотографиями со своей мамой, Гваделупе Родригес. Сегодня самый родной человек звезды отмечает день рождения.

По случаю праздника Джей Ло поделилась редкими фото в Instagram.

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Сегодня, 13 декабря, мать знаменитости отмечает свое 79-летие. Джей Ло опубликовала селфи, на котором позирует обнявшись с родным человеком.

Дженнифер Лопес со своей матерью. Фото: instagram.com/jlo

"С днем рождения, мамочка! Я тебя очень сильно люблю! Спасибо за то, что ты всегда рядом со мной..." — трогательно обратилась к своей маме Лопес.

В подписи к фото певица также рассекретила забавное прозвище, которым, очевидно, называют ее маму в семье — Лупинатор, что созвучно с ее именем и героем фильма Терминатором.

Мама Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

В комментариях поклонники поздравили женщину с днем рождения, а также отметили, что в свой возраст Гваделупе выглядит просто непревзойденно.

"С днем рождения! Мама просто красавица".

"Видно, у кого Джен такая красотка!".

"Мама — огонь! С днем рождения!".

Мама Дженнфер Лопес Гваделупе Родригес. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супер-мини.

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