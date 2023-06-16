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Дженніфер Лопес оголила струнку талію у екстравагантному вбранні

16 червня 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Лопес оголила струнку талію у екстравагантному вбранні
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
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Співачка Дженніфер Лопес вразила черговим яскравим образом. Цього разу красуня знялася у рекламі бренду Revolve.

Фото, на якому оголила струнку талію, зірка запостила у своєму Instagram.

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На знімках з промокампанії Лопес позує у кольорових сукнях та у взутті власного бренду. На одному з фото можна помітити татуювання знаменитості на ребрах. Напис акторка зробила на честь союзу з чоловіком Беном Аффлеком. Татуювання складається з частин імен подружжя.

До речі, нещодавно Бен Аффлек розповів на одному з шоу, що не може похвалитися такою ж самодисципліною, як його неймовірна дружина, зовнішність якої майже не підвладна рокам.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

"Вона багато займається спортом. Я маю на увазі дуже багато. Я теж ходжу у спортзал, але не можу чарівним образом виглядати 20-річним, ви розумієте про що я. Дженніфер дуже дисциплінована. Вона найкрасивіша жінка у світі, виглядає приголомшливо", — сказав Бен Аффлек на шоу 'The Drew Barrymore Show'.

Бен Аффлек не оминув і ефективну дієту Лопес.

"Дженніфер їсть все що хоче: піцу, печиво, морозиво. Все", — поділився актор.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес відома своїми апетитними формами. Цього разу у всій красі продемонструвала свої принади у рекламі бальзами для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара навіть вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.

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