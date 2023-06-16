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Дженнифер Лопес обнажила стройную талию в экстравагантном наряде

16 июня 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес обнажила стройную талию в экстравагантном наряде
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Дженнифер Лопес поразила очередным ярким образом. На этот раз красавица снялась в рекламе бренда Revolve.

Фото, на котором обнажила стройную талию, звезда запостила в своем Instagram.

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На снимках из промокампании Лопес позирует в цветных платьях и обуви собственного бренда. На одном из фото можно увидеть татуировку знаменитости на ребрах. Надпись актриса сделала в честь союза с мужем Беном Аффлеком. Татуировка состоит из частей имен супругов.

Кстати, недавно Бен Аффлек рассказал на одном из шоу, что не может похвастаться такой же самодисциплиной, как его невероятная супруга, внешность которой почти не подвластна годам.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

"Она много занимается спортом. Я имею в виду очень много. Я тоже хожу в спортзал, но не могу волшебным образом выглядеть 20-летним, вы понимаете о чем я. Дженнифер очень дисциплинирована. Она самая красивая женщина в мире, выглядит потрясающе", — сказал Бен Аффлек на шоу The Drew Barrymore Show.

Бен Аффлек не забыл и про эффективную диету Лопес.

"Дженнифер ест все что хочет: пиццу, печенье, мороженое. Все", — поделился актер.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, которая известна своими аппетитными формами, во всей красе продемонстрировала свои прелести в рекламе бальзамы по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара даже уже начала процесс переезда в немалое жилье.

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