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Дженніфер Лопес підтримала Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш"

13 червня 2023 13:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дженніфер Лопес підтримала Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш"
Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Лос-Анджелесі пройшла зіркова прем’єра супергеройського фільму "Флеш" який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей та зіркові гості. Серед них була й співачка, акторка Дженніфер Лопес, яка прийшла підтримати чоловіка, Бена Аффлека. 

Новини.LIVE покаже яскраві фотографії з голлівудської кінопрем’єри. 

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Подробиці 

53-річна Дженніфер для світського заходу обрала комбіновану сукню з декольте та спідницею зі шлейфом. Бен собі не зраджував — позував перед камерами у класичному чорному смокінгу. На фоні чуток про проблеми в шлюбі  Лопес та Аффлек випромінювали радість та захоплення одне одним. 

У новому фільмі DC Studios, що виходить в український прокат цього тижня, Бен зіграв Бетмена.

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters
Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

На прем’єру також завітали виконавець головної ролі Езра Міллер, оскароносна акторка Джессіка Честейн, зірка "Ігри престолів" Ніколай Костер-Вальдау, Майкл Шеннон, режисер "Ейфорії" та "Кумира" Сем Левінсон та інші зірки. 

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters
Актор Езра Міллер. Фото: Reuters
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Знімальна група фільму "Флеш". Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Джонні Деппа, акторка Ембер Герд, повертається в кіно. Також ми розповідали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом.

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