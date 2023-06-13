Дженніфер Лопес підтримала Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш"

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесі пройшла зіркова прем’єра супергеройського фільму "Флеш" який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей та зіркові гості. Серед них була й співачка, акторка Дженніфер Лопес, яка прийшла підтримати чоловіка, Бена Аффлека.

Новини.LIVE покаже яскраві фотографії з голлівудської кінопрем’єри.

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Подробиці

53-річна Дженніфер для світського заходу обрала комбіновану сукню з декольте та спідницею зі шлейфом. Бен собі не зраджував — позував перед камерами у класичному чорному смокінгу. На фоні чуток про проблеми в шлюбі Лопес та Аффлек випромінювали радість та захоплення одне одним.

У новому фільмі DC Studios, що виходить в український прокат цього тижня, Бен зіграв Бетмена.

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

На прем’єру також завітали виконавець головної ролі Езра Міллер, оскароносна акторка Джессіка Честейн, зірка "Ігри престолів" Ніколай Костер-Вальдау, Майкл Шеннон, режисер "Ейфорії" та "Кумира" Сем Левінсон та інші зірки.

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Актор Езра Міллер. Фото: Reuters

Знімальна група фільму "Флеш". Фото: Reuters

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