Дженнифер Лопес поддержала Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш"

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе прошла звездная премьера супергеройского фильма "Флэш", который основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. На красную дорожку вышли исполнители главных ролей и звездные гости. Среди них была и певица, актриса Дженнифер Лопес, которая пришла поддержать мужа Бена Аффлека.

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53-летняя Дженнифер для светского мероприятия выбрала комбинированное платье с декольте и юбкой со шлейфом. Бен не изменял себе — позировал перед камерами в классическом черном смокинге. На фоне слухов о проблемах в браке, Лопес и Аффлек излучали радость и восхищение друг другом.

В новом фильме DC Studios, который выходит в украинский прокат на этой неделе, Бен сыграл Бэтмена.

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Премьеру также посетили исполнитель главной роли Эзра Миллер, оскароносная актриса Джессика Честейн, звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау, Майкл Шеннон, режиссер "Эйфории" и "Кумира" Сэм Левинсон и другие звезды.

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Актер Эзра Миллер. Фото: Reuters

Съемочная группа фильма "Флэш". Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, возвращается в кино. Также мы рассказывали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" станет анимационным сериалом.