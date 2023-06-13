Дженнифер Лопес поддержала Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш"
В Лос-Анджелесе прошла звездная премьера супергеройского фильма "Флэш", который основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. На красную дорожку вышли исполнители главных ролей и звездные гости. Среди них была и певица, актриса Дженнифер Лопес, которая пришла поддержать мужа Бена Аффлека.
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53-летняя Дженнифер для светского мероприятия выбрала комбинированное платье с декольте и юбкой со шлейфом. Бен не изменял себе — позировал перед камерами в классическом черном смокинге. На фоне слухов о проблемах в браке, Лопес и Аффлек излучали радость и восхищение друг другом.
В новом фильме DC Studios, который выходит в украинский прокат на этой неделе, Бен сыграл Бэтмена.
Премьеру также посетили исполнитель главной роли Эзра Миллер, оскароносная актриса Джессика Честейн, звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау, Майкл Шеннон, режиссер "Эйфории" и "Кумира" Сэм Левинсон и другие звезды.
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