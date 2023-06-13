Колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, слідом за ним повертається в кіно
Голлівудська акторка Ембер Герд повертається на великі екрани після скандального і довготривалого суду з колишнім чоловіком, кінозіркою Джонні Деппом.
Про це повідомляє видання Deadline.
Подробиці
Акторка звинувачувала Деппа в домашньому насильстві. Ціною публічних "розбірок" стало розірвання багатомільйонних контрактів з Ембер та Джонні. Втім, коли пристрасті уляглися і всі юридичні моменти вирішені, 37-річна акторка знову появиться на великих екранах.
Вона зіграла головну роль у трилері режисера Конора Елліна "У вогні". Його покажуть на 69-му кінофестивалі в Таорміні (Італія). Прем’єра фільму відбудеться 23 червня.
Стрічка розповідає про жінку психіатра, яка приїжджає зі США на ферму в Колумбії, щоб обстежити психічно неврівноважену дитину. Події фільму розгортається 1899 року, коли до психіатрії багато хто ставився із сумнівом.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернеться Джонні Депп до ролі капітана Джека Горобця у франшизі "Пірати Карибського моря". Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Деппом зустріли семихвилинними оваціями, а Ембер Герд застали на пробіжці в Іспанії, куди вона переїхала.