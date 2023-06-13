Колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, слідом за ним повертається в кіно

Акторка Ембер Герд.Фото: Google

Голлівудська акторка Ембер Герд повертається на великі екрани після скандального і довготривалого суду з колишнім чоловіком, кінозіркою Джонні Деппом.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Акторка звинувачувала Деппа в домашньому насильстві. Ціною публічних "розбірок" стало розірвання багатомільйонних контрактів з Ембер та Джонні. Втім, коли пристрасті уляглися і всі юридичні моменти вирішені, 37-річна акторка знову появиться на великих екранах.

Вона зіграла головну роль у трилері режисера Конора Елліна "У вогні". Його покажуть на 69-му кінофестивалі в Таорміні (Італія). Прем’єра фільму відбудеться 23 червня.

Стрічка розповідає про жінку психіатра, яка приїжджає зі США на ферму в Колумбії, щоб обстежити психічно неврівноважену дитину. Події фільму розгортається 1899 року, коли до психіатрії багато хто ставився із сумнівом.

Акторка Ембер Герд у фільмі "У вогні". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернеться Джонні Депп до ролі капітана Джека Горобця у франшизі "Пірати Карибського моря". Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Деппом зустріли семихвилинними оваціями, а Ембер Герд застали на пробіжці в Іспанії, куди вона переїхала.