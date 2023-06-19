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Дженніфер Лопес показала оголене селфі Бена Аффлека: шанувальники засудили

19 червня 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дженніфер Лопес показала оголене селфі Бена Аффлека: шанувальники засудили
Cпівачка і акторка Дженніфер Лопес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка і акторка Дженніфер Лопес на відміну від свого чоловіка, кінозірки Бена Аффлека, має сторінки у соцмережах. Тому вона публікує у своїх профайлах фото з коханим. Деякі з них дуже відверті. 

Відповідна публікація з'явилася в Instagram Джей Ло.

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Дженніфер опублікувала серію знімків з Беном. На титульній фотографії 50-річний актор позує без одягу та фотографує себе у дзеркалі. Подібні селфі можна побачити зазвичай у додатках знайомств. Втім Лопес вирішила показати свого чоловіка без купюр. 

Оголений Бен Аффлек. Скриншот: Instagram/jlo

Співачка опублікувала фотографії з нагоди Дня батька, який цього року святкували 18 червня. Користувачі соцмереж не зрозуміли, чому Джей Ло показала Бена Аффлека без дітей. Зазначимо, що зірки були в шлюбах та мають дітей від інших партнерів. Спільних нащадків у Джей Ло та Бена немає. 

  • Марк Ентоні зробив вас мамою, і це батько ваших дітей. Так чому б  не віддали належне йому в цьому?
  • Джей Ло абсолютно хвора, якщо називає Бена Аффлека татом.
  • І ще жодної фотографії зі своїми дітьми.
  • Опублікуйте кілька фотографій, на яких він зображений зі своїми дітьми, або ще краще з татом вашої дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес підтримала Бена Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш". Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес похизувалася своїм маєтком за 60 млн доларів.

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