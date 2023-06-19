Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека: поклонники осудили

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: Google

У американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в отличие от своего мужа, кинозвезды Бена Аффлека, есть страницы в соцсетях. Потому она публикует в своих профайлах фото с любимым. Некоторые из них очень откровенны.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Джей Ло.

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Дженнифер опубликовала серию снимков с Беном. На титульной фотографии 50-летний актер позирует без одежды и фотографирует себя в зеркале. Подобные селфи можно увидеть обычно в приложениях знакомств. Впрочем, Лопес решила показать своего мужа без купюр.

Обнаженный Бен Аффлек. Скриншот: Instagram/jlo

Певица опубликовала фотографии по случаю Дня отца, который в этом году отмечался 18 июня. Пользователи соцсетей не поняли, почему Джей Ло показала Бена Аффлека без детей. Отметим, что звезды были в браках и у них есть дети от других партнеров. Общих потомков у Джей Ло и Бена нет.

Марк Энтони сделал вас мамой, и это отец ваших детей. Так почему бы не отдать должное ему в этом?

Джей Ло совершенно больна, если называет Бена Аффлека папой.

И еще ни одной фотографии со своими детьми.

Опубликуйте несколько фотографий, на которых он изображен со своими детьми, или еще лучше с папой вашего ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш". Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес похвасталась своим поместьем за 60 млн долларов.