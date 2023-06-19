Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека: поклонники осудили arrow

Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека: поклонники осудили

19 июня 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека: поклонники осудили
Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в отличие от своего мужа, кинозвезды Бена Аффлека, есть страницы в соцсетях. Потому она публикует в своих профайлах фото с любимым. Некоторые из них очень откровенны.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Джей Ло.

Читайте также:

Откровенные фото от Лопес

Дженнифер опубликовала серию снимков с Беном. На титульной фотографии 50-летний актер позирует без одежды и фотографирует себя в зеркале. Подобные селфи можно увидеть обычно в приложениях знакомств. Впрочем, Лопес решила показать своего мужа без купюр.

Обнаженный Бен Аффлек. Скриншот: Instagram/jlo

Певица опубликовала фотографии по случаю Дня отца, который в этом году отмечался 18 июня. Пользователи соцсетей не поняли, почему Джей Ло показала Бена Аффлека без детей. Отметим, что звезды были в браках и у них есть дети от других партнеров. Общих потомков у Джей Ло и Бена нет.

  • Марк Энтони сделал вас мамой, и это отец ваших детей. Так почему бы не отдать должное ему в этом?
  • Джей Ло совершенно больна, если называет Бена Аффлека папой.
  • И еще ни одной фотографии со своими детьми.
  • Опубликуйте несколько фотографий, на которых он изображен со своими детьми, или еще лучше с папой вашего ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш". Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес похвасталась своим поместьем за 60 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас