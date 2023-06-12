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Дженніфер Лопес похизувалася своїм маєтком за 60 млн доларів: кадри зсередини

12 червня 2023 11:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженніфер Лопес показала розкішний маєток, придбаний з Беном Аффлеком – кадри
Американська акторка Дженніфер Лопес під час реклами алкоголю свого бренду Delola. Фото: instagram.com/p/CtXKeSrPsJv/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська співачка, акторка та танцівниця, бізнесвумен Дженніфер Лопес показала свій новий розкішний маєток. Популярна артистка показала величезний будинок за 60 мільйонів доларів, який знаходиться в Беверлі-Гіллз, та звернулася до шанувальників.

Відповідне відео Дженніфер Лопес розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Популярна телезірка придбала розкішний маєток разом зі своїм чоловіком, відомим актором Беном Аффлеком. Спочатку люди побачили їхній будинок ззовні, а тепер американська зірка показала його зсередини. Дженніфер Лопес звернулася до своїх фанатів, записавши відео зсередини маєтку.

Відома акторка розповіла про успіх фільму "Матір", де вона зіграла головну роль. Дженніфер Лопес подякувала всім шанувальникам за оцінку її гри та показала, як виглядає маєток, який вона з Беном Аффлеком придбала за чималу суму.

"Дякую!!! Всім, хто дивився #Мати і допоміг зробити його десяткою найкращих фільмів усіх часів на @Netflix займати перше місце у світі 4 тижні поспіль! Дякую за перегляд Відсвяткуйте зі мною ці вихідні!", — написала під своїм відео Дженніфер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Підписники американської зірки не стали мовчати та почали коментувати нове відео Дженніфер Лопес.

  • Вітаю, такий чудовий фільм... також був зосереджений лише на ненавмисному турі домом, що відбувався
  • Фільм був неймовірним. Поки що найкраще, що ви зробили. Я відчуваю, що це стиль фільму, який вам підходить. Я хочу бачити більше бойовиків з Джо
  • Дякую за все, що ти робиш, Дженніфер, все в тобі просто ідеально, занадто ідеально для цього світу, дякую тобі за те, хто ти є, ти заслуговуєш на більший, ніж цей світ
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес
Коментарі зі сторінки Дженніфер Лопес. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що американська зірка Дженніфер Лопес показала розкішну фігуру у відвертому купальнику.

Раніше ми розповідали про те, як акторка Дженніфер Лопес виглядала в дитячі роки.

Також ми повідомляли про те, що американська акторка Дженніфер Лопес показала свою небінарну доньку.

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