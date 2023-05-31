Відома вся правда про шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека – шо треба знати

Співачка Дженніфер Лопес зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на прогулянці в Лос–Анджелесі. Фото: instagram.com/p/CmGpSmjLwFi/

Стала відома вся правда про шлюб відомого американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес. Виявляється, що, не дивлячись на постійні конфлікти, між актором та співачкою нічого не відбувається поганого.

Про це повідомляє Bazaar.

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Останнім часом між Беном Аффлеком та Дженніфер Лопес виникає багато різних сварок. Так, наприклад, нещодавно їх помітили під час сварки в автомобілі. Там Бен Аффлек, який сидів за кермом, щось емоційно пояснював своїй дружині, яка сиділа з наляканим обличчям.

Також сварка між ними була й на червоній доріжці прем’єри кінофільму "Мати", де Дженніфер Лопес грає головну роль.

Хтось вважає, що цей конфлікт був досить непримітним та хвилинним, інші ж думають, що в реальному житті між Дженніфер Лопес та Беном Аффлеком щось відбувається. Люди вважають, що в реальному житті актор має дуже холодні стосунки зі своєю дружиною, а на камеру вони вдають, що між ними все добре.

Співачка Дженніфер Лопес зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на червоній доріжці Венеціанського фестивалю. Фото: Pinterest

Але стало відомо, що між ними нічого поганого немає, вони дуже кохають один одного та підтримують.

Виявляється, всі чутки про те, що вони постійно конфліктують, – це неправда. Більш того, виявляється, що їхня нібито сварка на червоній доріжці під час прем’єри фільму за участю американської співачки – це лише активне обговорювання місця, де вони зустрінуться з іншими членами своєї сім’ї.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий американський актор Бен Аффлек висунув умови, які допоможуть зберегти шлюб з Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали про те, що американського актора Бена Аффлека помітили під час сварки з Дженніфер Лопес.

Також ми повідомляли про те, що актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес зробили парні татуювання.